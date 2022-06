Le planning de sortie des RTX 40 Lovelace serait établi comme suit : octobre pour la RTX 4090, novembre pour la RTX 4080, décembre pour la RTX 4070, probablement janvier pour la RTX 4060, et pour la RTX 4050, rien n'a trop bougé depuis quelques jours. Ce qui bouge, en revanche, ce ont les specs supposées des cartes, sans que rien ne soit officialisé, NVIDIA ne communiquant jamais sur un produit pas annoncé, de manière subtile ou directe, rien, nada.

La RTX 4090 serait architecturée autour d'un AD102-300, utilisant le PCB PG139-SKU330, elle aurait 16384 cuda cores, répartis sur 128 SM, épaulée par 24 gigots de GDDR6X à 21 Gbps sur bus 384-bit. Son TBP serait de 450 W. La RTX 4080 aurait un AD103-300 (cette référence en xx3 est inédite même si on en entend parler depuis longtemps sur Ampere par exemple), le PCB serait le PG139-SKU360,elle aurait 10240 cuda cores disposés dans les 80 SM, le tout avec 16 gigots de GDDR6 à 18 Gbps sur bus 256-bit, son TBP serait de 420 W. Enfin, la RTX 4070 passerait sur un AD104-275, sur le PCB PG141-SKU341, aurait 7168 cuda cores sur 56 SM, et 10 Gio de GDDR6 à 18 Gbps sur bus 160-bit, le TBP serait de 300 W.

Si on observe une inflation au niveau des cuda cores, respectivement +56, +18 et +21 % entre Lovelace et Ampere à nomenclature identique, la consommation également augmente, mais ne dépasserait pas celle de la RTX 3090 Ti de référence, en sachant que les RTX 3090 Ti custom pulvérisent 450 W, et les RX 6950 XT custom y sont également. A priori les 600 W attendus seraient prévus pour la RTX 4090 Ti, dont on n'a aucune certitude ni date en cette heure. Dernier point, la source mentionne des MSRP qui ne seraient pas plus bas que ceux d'Ampere, ces derniers étaient plus bas que ceux de Turing qui avait le privilège de ne pas avoir de concurrence sur le haut de gamme, et donc qui a permis à NVIDIA de poser ses prix tranquillement. On parle de MSRP de cartes de référence, car les customs en ont bien d'autres largement plus élevés. Espérons juste que la pénurie ne recommence pas, que les cryptos ne reviennent pas nous pourrir la vie, elles qui font pleurer les mineurs aujourd'hui, chacun son tour ! (Source)

Une RTX 40 Noctua prévue ?