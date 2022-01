La RTX 3050 arrivera le 27 janvier prochain, courant de semaine prochaine donc, et le caméléon a déjà créé la page produit sur son site web. On y apprend qu'elle aura 2560 cuda cores FP32, cadencés de 1,55 à 1,78 GHz en boost, et 8 gigots de GDDR6 sur bus 128-bit, et bien sûr, étant de la génération Ampere, elle aura les RT cores de 2è génération, et les tensor cores de 3è génération, ça plus la gestion implicite du DLSS, de Reflex, du Resize BAR, avec la bénédiction du bus PCIe 4.0.

Par contre, et comme nous le soulignions avec la bourde commise par AMD en milieu de semaine, les gens du marketing sont vraiment indécrottables, quitte à écrire des choses les plus abracadabrantes les unes des autres, et ce en dépit de toute logique, ce qui peut même faire passer les lecteurs de ces pages, pourtant aguerris, pour des personnes niaises et dupes. Vous allez comprendre.

NVIDIA a publié un graphique sur cette page, qui est donc la source de ce billet. On y voit la RTX 3050, la GTX 1650 et la GTX 1050, testées sur 3 jeux. Il y a Borderlands 3, mais surtout Minecraft et Control avec ray tracing activé et DLSS qualité. Et c'est là qu'on se demande jusqu'où peut aller le marketing : ni la GTX 1050 ni la GTX 1650 n'ont de coeurs dédiés à l'accélération du ray tracing, ni la gestion de l'IA, que 4 Go de VRAM, par conséquent elles se retrouvent archi larguées, ce qui ne reflète pourtant par leur niveau général. NVIDIA aurait tout aussi pu y mettre la GTX 1080 Ti qu'elle se ferait désosser par la RTX 3050 en RT, c'est complètement absurde. C'est même contre-productif parce que cette façon de faire rend suspicieux sur les vraies performances de cette RTX 3050. Pour Borderlands 3, ce n'est pas du RT complexe (comme le path tracing de Minecraft), mais un simili d'occlusion ambiante avec des ombres, ce qui explique les scores sur ce jeu. Pourquoi ne pas avoir simplement mis des jeux rastérisés, comme toujours ?

Franchement, ces maladresses, comme celle d'AMD cette semaine, sont épuisantes, et inutiles. La carte, sur le site, a un MSRP de 279 €, et elle a certainement des atouts à faire valoir, ce à quoi ne peut prétendre la RX 6500 XT castrée entre un bus mémoire famélique et 4 lignes PCIe 4 qui s'étouffent sur du PCIe 3.0. Alors pourquoi agir ainsi ? N'y a-t-il personne pour contrôler ce genre de délire ? Carton rouge donc au marketing uniquement, pas au produit tant qu'il n'a pas eu sa chance d'être testé encore, car en dépit de ce graphique entâché de mauvaise foi, la carte pourrait être une bonne surprise.