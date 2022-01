Les puces Arc Alchemist ont brillé par leur absence. Bien que nous espérions voir des infos dessus pour le CES, Intel y a affirmé qu'elles arriveraient pour Q1 2022, avant de modifier en douce la page internet de ses GPU pour 2022, lisez le billet si besoin sur ce lien. En tout cas, on les attend, pas forcément à meilleur prix, peut-être pour proposer plus de cartes à des joueurs dépressifs qui sont dans le besoin, mais pas de choix.

Dans la gamme, la plus grosse, que nous vous avions présentée ici, est prévue pour concurrencer la RTX 3070 selon Intel. Mais une info venant de Sisoftware SANDRA met à mal ce placement. En effet, le sample testé qui possèderait 4 Mo de L2, 4096 unités de calculs réparties dans 512 "clusters" ou EU, pédalerait à 2.1 GHz. On notera que 12.8 Go de GDDR6 sont détectés, alors qu'elle est censée en avoir 16, ça sniffe le bug à plein nez.

Et cette Arc, aurait atteint le score de 9017 Mpix/s. En farfouillant sur la base de données de SANDRA, la RTX 3070 Ti est à 8369, la RX 6700 XT à 7910, la RX 6800 à 10607. Ce test n'est évidemment pas un reflet de la réalité en jeu, mais il confirme que comparer RTX 3070 et Alchemist 512 n'est pas incohérent. Mais à sortir sa carte trop tard, Intel va se retrouver avec les deux nouvelles générations AMD et NVIDIA pour Q4 2022, et ça sera compliqué d'exister... encore que le marché est ouvert à tout, même aux vieilleries ayant été sucées jusqu'à la moelle par Amazon ! Pour l'anecdote, la petite Alchemist, l'A380, score 2956 sur ce même benchmark. (Source Tum Apisak)

