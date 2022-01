Voilà une épine du pied qui sera coriace à enlever. Et dans le jargon, on appelle ça une boulette, surtout quand elle est détectée et que tout avait été fait pour que ça ne se remarque pas. Sur son blog, AMD vantait ses cartes, ce qui est tout à fait normal et de bonne guerre, en stipulant que 4 Go de VRAM était de toute évidence insuffisants pour les jeux d'aujourd'hui. C'était un argument marketing pour promouvoir ses cartes plutôt que celles des verts, la RX 5500 XT 8 Go à l'époque. Surtout qu'AMD avait l'habitude d'être plutôt généreux avec cette quantité de VRAM. Mais la RX 6500 XT parue hier, pour laquelle vous avez un article CDH à lire ou relire, n'arbore que 4 Go de VRAM. Et bien entendu cela va à l'encontre des mots d'AMD sur son blog.

AMD is leading the industry at providing gamers with high VRAM graphics solutions across the entire product offering. Competitive products at a similar entry level price-point are offering up to a maximum of 4GB of VRAM, which is evidently not enough for todays games. Go Beyond 4GB of Video Memory to Crank Up your settings. Play on RadeonTM RX Series GPUs with 6GB or 8GB of VRAM and enjoy gaming at Max settings

Alors pour que ça ne remarque pas, le géant rouge a enlevé/effacé ce passage sur son blog, bien gênant et contradictoire avec les caractéristiques de la carte NAVI 24. Sauf que ça fut remarqué et noté, avec captures d'écran à la clef. L'ancienne adresse de la page du blog renvoie même vers une erreur puisqu'elle a été fermée dans un second temps. Mais devant la grogne de la communauté, AMD a rétropédalé, et a remis le blog en ligne, il avait été pris la main dans le sac de toute façon. Au final, c'est juste amusant et maladroit, cela montre surtout l'impact qu'ont les gens du marketing sur une politique d'entreprise, mais clairement 4 Go pour du gaming en 1080p, c'est insuffisant et AMD le sait manifestement.

ramer n'est pas toujours bon pour la santé !