Alors que la nouvelle génération Alder Lake de chez Intel offre un sacré bond en performance pour un surcoût modéré, les rouges n’ont pour le moment pas encore réagi, que ce soit par un réajustement tarifaire comme par un refresh bienvenu. Certes, à y regarder de plus près, un Ryzen 7 5800X3D est à venir, mais il n’est alors question que d’un unique modèle, probablement du fait d’une production encore pas tout à fait au point.

Du coup, les fans de la marque s’ennuient ferme : de quoi laisser libre court à leur imagination... c’est ainsi qu’est né cet étrange 5800GX, tout droit sorti de la tête d’un twittos en manque de références rouges. Fusion d’un 5800X et d’un Navi 24 — tout juste sorti sur la RX 6500 XT —, ce modèle se base sur la taille rikiki du GPU — 107 mm² — pour l’insérer dans l’emplacement du chiplet manquant. En effet, le 5800 X n’affiche « que » 8 cœurs et 16 threads, soit un seul CCD (die pour les cœurs) et un espace vide — qui peut donc être théoriquement réutilisé — en lieu et place du second CCD de 80,7 mm², présent sur les 5900 X et 5950 X.

High res pic since I cant into exporting pics pic.twitter.com/KUAvfNWSaj — Olrak (@Olrak29_) January 19, 2022

Une idée sacrément intelligente, mais qui ne risque malheureusement pas de voir le jour. Outre le TGP de 100W du GPU — certes, amoindri si l’on retire l’alimentation et la mémoire — la bande passant offerte par la DDR4 serait probablement un trop gros bottleneck pour cette partie graphique en dépit de son positionnement d’entrée de gamme pour de qui est des GPUs dédiés. Enfin, reste la contrainte technique : les communications entre le cIOD (die d’entrée/sortie) et les CCD sont réalisées directement sur le substrat, sans passer par un interposer ou un quelconque système un tant soit peu modifiable. Il est donc peu probable qu’un système permettant à la fois de connecter des cœurs CPU et un iGPU ait été placé en avance sur les Ryzen, — il n’est même pas garanti qu’un tel système soit réalisable simplement dans la pratique. Cependant, avec Zen 4 au tournant, une mémoire DDR5 et un nouveau socket, il n’est pas impossible que les rouges aient lorgné du côté des chiplets pour (i) GPU ; mais, pour en être certains, nous allons devoir attendre des annonces un tant soit peu plus officielles. (Source : VideoCardz)