Après une performance pleine de nouveautés chez AMD — le comptoir est en train de digérer cela après la dinde de Noël —, c’est désormais à NVIDIA de lancer son live pré-CES. Une retransmission au bon goût de présentation, puisque la firme n’aura pas de stand physique au salon, COVID obligeant. Si de bonnes grosses cartes sont attendues comme la RTX 3090 Ti, certains ont espoir de trouver des GPU abordables (une RTX 3050 pour bureau ? Des 3040 inconnues au bataillon ?) et, surtout, disponibles afin de ramener l’équilibre dans la Force et les tarifs doux sur les cartes graphiques. Reste encore la récente RTX 2060 12 Gio, qui n’a pas eu droit à sa présentation en grande pompe, et les autres modèles soi-disant avortés comme la RTX 3070 16 Gio et la RTX 3080 12 Gio. Un bon grand bazar, donc : tonton Jensen, à toi de nous éclairer, si possible avec des produits convaincants !

Récapitulatif du keynote :