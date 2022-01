Encore un titre inattendu qui s'illustre au sein des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), et il se nomme Ready or Not. Ce FPS tactique arpente le tableau depuis quelques semaines maintenant, et visiblement il continue son petit bonhomme de chemin. Même chose pour Project Zomboid qui aura su profiter de cette fin d'année 2021 pour attirer les joueurs. Fin d'année qui aura fait la part belle à la coop' également, puisque It Takes Two est de retour, et plutôt bien placé.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 52

Semaine 51 Semaine 50 1 Ready or Not Ready or Not Halo Infinite (campagne) 2 It Takes Two Five Nights at Freddy's: Security Breach Five Nights at Freddy's: Security Breach 3 Five Nights at Freddy's: Security Breach It Takes Two Ready or Not 4 Kit de VR Valve Index Halo Infinite (campagne) Kit de VR Valve Index 5 Project Zomboid Forza Horizon 5 GTFO 6 Sea of Thieves Kit de VR Valve Index ICARUS 7 Red Dead Redemption 2 Battlefield™ 2042 Battlefield™ 2042 8 Escape Forza Horizon 5 Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition Escape Simulator 9 Cyberpunk 2077 Project Zomboid Farming Simulator 22 10 Rust Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 5

En revanche, du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), c'est plutôt calme. Il faut dire que les jeux indé en version boîte, ça ne court pas les rues, contrairement aux sous-vêtements de Pascal qui s'arrachent à prix d'or tels les pulls moches de chez Lidl. On reste donc sur du bon gros titre qui tâche, avec une mention honorable pour le dernier Age Of qui arrive à se hisser sur le podium depuis deux semaines. Rendez-vous la semaine prochaine pour vérifier qu'il a tenu le coup jusqu'à 2022.