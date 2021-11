Il y a plusieurs semaines, quelques twittos avaient laissé penser que le caméléon sortirait de nouveaux modèles, au rang desquels on compte la RTX 2060 12 Go, la RTX 3070 Ti 16 Go, ou encore la RTX 3080 12 Go. Ces cartes devaient, selon ces sources, être annoncées en janvier, avec comme date logique d'officialisation le CES 2022 en janvier. Quelques mois plus tard, alors que l'activité est accaparée, à juste titre, par Alder Lake, voilà que notre trio infernal refait parler de lui. Mais cette fois, et contrairement aux infos passées, officielles donc, les choses se précisent.

En effet, la RTX 2060 12 Go serait officialisée et mise en vente à partir du 7 décembre prochain, pour préparer les fêtes de fin d'année ? Pour rappel, une RTX 2060 équivaut à une GTX 1080, mais avec ses 12 Go de GDDR6, elle devrait s'ouvrir la porte du 1440p, ou du 1080p avec des jeux demandant max de VRAM, comme Resident Evil 8 ou encore les Doom dont le dernier Eternal. La RTX 3070 Ti 16 Go, de son côté, serait officialisée le 17 décembre, soit 10 jours plus tard que sa soeurette, pour une mise en vente datée au 11 janvier 2022. Quant à la RTX 3080 12 Go, elle suivrait le même planning que sa petite soeur 3070 Ti. Dans le lot, seule la RTX 3080 verrait ses spécifications modifiées, passer de 10 à 12 Go de GDDR6X implique l'augmentation du bus de 320 à 384-bit. Les autres cartes "annoncées" ne bénéficieraient que du doublement de VRAM, sans modification du bus ni du GPU.