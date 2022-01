Cette fois, la preuve irréfutable de son existence a été apportée, par une photo de la carte elle-même. Ça vient compléter la rumeur MSi. C'est lors du présalon qu'elle a été exhibée, c'est la RTX 3090 Ti. Comme on s'en doutait, elle reprendrait le design triple slot massif mais efficace de la RTX 3090 (avec la qualité des pads thermiques améliorée on espère), et un GA102-350 qui pourrait être LHR, ou pas selon à qui se destine la carte, les mineurs ne rechignant pas à acheter des produits chers pour rentabiliser au plus vite les investissements.

La puce est complète, avec 10752 cuda cores FP32, et 24 Go de GDDR6X à 21 Gbps sur bus 384-bit, offrant plus d'un To/s de bande passante mémoire. Est-ce que 256 cuda cores et de la VRAM plus rapide suffisent à justifier un TGP de 450 W ? Nous pensions que c'était également et surtout dû à des fréquences plus véloces, et c'était le cas. Sans que ça ne soit confirmé, la fréquence de base passerait de 1395 à 1560 MHz entre RTX 3090 et 3090 Ti, le boost passerait de 1695 à 1860 MHz. Tout cela devrait conduire à une carte qui devrait être une 10 aine de pourcents plus rapide que sa petite soeur déjà redoutable. Le prix ? Seul le MSRP des Founders Edition vaut le coup, les partenaires abusant sur les RTX 3090 que l'on trouve à plus de 3000 euros en ce moment. On met un billet sur 1999 €, té ! (Source VDCZ)