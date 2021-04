La RTX 3060 avait été la première tentative (foirée) par NVIDIA de mettre un bâton dans les roues des chariots des mineurs et de les pousser de gré ou de force vers sa gamme CMP. Les prochaines RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti devraient construire là-dessus, mais avec une méthode de blocage différente, potentiellement plus avancée et matérielle. Comment ? Allez savoir. Il est peu probable que NVIDIA partagera tous les détails de son secret, mais on se doute que le constructeur a dû largement s'inspirer de son expérience avec la RTX 3060 pour parer les diverses techniques de contournement déployées par les mineurs. Qui sait, le raté avec celle-ci était peut-être aussi en partie un peu volontaire, à la manière d'une chasse aux bugs, mais sans récompense.

Par contre, comme prévu, la nouvelle contre-mesure ne serait pas réservée qu'aux futures nouvelles références, puisque NVIDIA préparerait aussi de nouvelles puces GAxx2 pour le reste de son catalogue, y compris pour la RTX 3060. Si l'on en croit VideoCardz et ses sources, NVIDIA aurait informé ses partenaires que celles-ci arriveront à la mi-mai, suggérant une arrivée effective dans le commerce à partir de juin. En interne, ces nouvelles variantes se nommeraient LHR, pour Lite Hash Rate, mais aucune différenciation ne serait prévue pour les distinguer dans le commerce et les nomenclatures des références resteraient inchangées - de même d'ailleurs que les performances ludiques des cartes. Le seul moyen de les reconnaître serait de découvrir la puce ou via un logiciel de monitoring qui devrait afficher un identifiant PCI différent.

Mis à part les mesures de blocage du minage, il se dit aussi que NVIDIA profitera de cette mise à jour silencieuse pour supporter nativement le ResizableBAR, sans avoir besoin de mettre à jour le vBIOS manuellement - voilà qui semble cohérent. Par ailleurs, ce serait là la seule nouveauté de la future puce GA102-302 de la RTX 3090, qui serait l'unique référence à ne pas recevoir une révision Low Hash Rate, par le simple fait que le GPU est déjà trop cher pour être profitable en minage.

En attendant de voir si tout ça est vrai et de pouvoir le découvrir, des questions sont évidemment toujours en suspends, à commencer par : est-ce que cela servira réellement à quelque chose ? Quid du risque d'impact d'un blocage matériel sur les performances ludiques et en applicatif du GPU bridé ? Le bridage sera-t-il généralisé ou toujours restreint à l'Ethereum, et donc virtuellement inutile ? Les joueurs seront-ils convaincus parce qui ressemble pour l'instant avant tout à une opération de communication ? Mystère...

Petit flashback de 2018 !