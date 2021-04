Hier, nous vous parlions des RTX 3080 Ti qui devraient inaugurer des GPU NVIDIA qui bloquent le minage de l'Ethereum en hardware. Théoriquement, il devrait y avoir un peu de stock pour les joueurs si les mineurs ne s'y intéressent pas, ou si les scalpers ne s'emparent pas de toutes les cartes qui seront disponibles le jour J. Eh bien justement, c'est de lui dont on va parler. Quand l'espoir pour quelques joueurs arrivera dans leur coeur ? Le 25 mai a priori, ou le 26, c'est selon les sources, mais on aurait bien comme cible la fin du mois de mai, donc un gros mois encore. Toutefois, ce ne serait pas la seule carte Ampere qui serait prévue.

En effet, il se murmure que la RTX 3070 Ti arriverait pour sa part en juin 2021. La carte arborerait un GA104-400 (402 ?), donc un GA104 complet qui lui offrirait 6144 cuda cores FP32 contre 5888 à la RTX 3070. La seule augmentation d'unités de calcul ne suffirait pas à la rendre bien meilleure que la RTX 3070, en effet les 8 gigots basculeraient depuis la GDDR6 à 14 Gbps vers la GDDR6X à 19 Gbps, le bus restant en 256-bit. Au final, on a une carte qui devrait trouver sa place entre RTX 3070 et 3080, que l'on imagine à 599 $, soit à mi-chemin entre les 499 $ de la RTX 3070 et les 699 de la RTX 3080. Si en plus elle ne mine pas l'Ethereum, alors c'est parfait pour les joueurs. Ce qui ne va pas dans leurs mains est mieux dans les nôtres. (Source HKEPC)