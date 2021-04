Hier, Nvidia a publié ses pilotes 466.27. Ils assurent le steak pour les jeux Metro Exodus Enhanced Edition dont on vous touchait quelques mots hier, Mass Effect Legendary Edition pour lequel vous avez quelques détails ici, et enfin Resident Evil Village qui a aussi eu droit à son billet. Autre ajout, le support de DX12 Agility SDK qui a été présenté il y a quelques jours (permet à DX12 de fonctionner pleinement avec toutes ses branches sur les vieux Windows 10). Plusieurs bugs ont été corrigés également, NVIDIA Reflex sur Rainbow Six Siege permet d'avoir des performances attendues, les jeux avec VSync et HDMI 2.1 fonctionnent normalement, et enfin Rigid Gems de Prepar3D ne crashe plus au lancement.

La vraie grosse information, c'est la présence dans le changelog de cette ligne :

This driver updates the hash limiter for the GeForce RTX 3060 12GB and is required for product shipped starting mid-May

Hier on avait des indices via les sources de VDCZ, cette fois c'est officiel, il y a bien une nouvelle série de RTX 3060 qui arrive à partir de la mi-mai (avec les RTX 3070 Ti et 3080 Ti ?), et on peut donc dire qu'il va y avoir une autre génération de RTX 3060 qui limite le hashrate, on pense irrémédiablement aux GPU GA qui finissent par un 2 comme cela xx2. On verra si cela a un impact sur la disponibilité, mais la demande étant très puissante, cela fera quelques joueurs en plus ravis de mettre la main sur un GPU moderne, vu qu'on se mange du GT 710 ou GT 1030 à longueur de catalogue, il faut dire que la mainmise de LDLC sur plusieurs gros sites n'aide pas à la diversification.