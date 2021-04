Nvidia avait tenté de limiter l'usage de ses RTX 3060 sur le travail des cryptomonnaies, en bloquant, en principe, l'Ethereum qui est le plus populaire chez les mineurs globalement. La peine fut perdue puisqu'il y avait plein de moyens de contourner la chose, dont la faute incombe à Nvidia pour la principale. Premièrement, il fallait les pilotes 470.05 qui ne comportaient pas cette limitation, autant donner le bâton pour se faire battre. Ensuite, il suffisait de coller de faux dongle HDMI sur chaque carte pour lui faire croire que la carte était raccordée à un écran, ce qui libérait la puissance du Kraken. Bref, ce fut un fiasco, et les RTX 3060 se retrouvent comme les autres cartes, à savoir en rupture et vampirisées par les mineurs.

Seconde tentative à venir ? Le caméléon aurait décidé de produire un GPU dont le nom serait en x02, et ce pour chacun des GPU. Un exemple s'impose. Le GA102-300 qui anime les RTX 3060 passerait en GA106-302, et chaque GPU GA102 ou 104 passerait donc sur cette révision 102 qui bloquerait en hardware le minage, à voir comment cela va se traduire sur l'ensembles des cryptomonnaies. Car nous l'avons déjà vu, si l'Ethereum est la solution la plus profitable du moment, d'autres alternatives n'en sont pas moins intéressantes et ne sont pas bridées actuellement. La question est donc de savoir ce que veut vraiment le géant vert. D'un côté, il soigne son image en tentant de limiter les GPU au gaming, ce qui aurait idéalement pour but de rapatrier les mineurs vers les cartes prévues CMP HX. Et de l'autre il se satisfait des ventes colossales qui sont imputées au minage. Entre deux chaises, mon luc balance !