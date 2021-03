Ça y est, chose promise, chose due, toutes les RTX sont à nouveau en stocks en magasin Nvidia a enfin apporté le nécessaire pour permettre l'activation du fameux Resizable BAR pour ses GeForce RTX 30 — uniquement ! Avant toute chose, il vous faut impérativement mettre la main sur les derniers pilotes Game Ready estampillés 465.89 et les installer. Outre le support du Resizable BAR pour les GPU susmentionnés sur desktop et notebooks, comme à l'accoutumée, cette nouvelle fournée apporte un paquet de petites choses à côté.

Par exemple, le support pour Outriders infusé au DLSS de Nvidia, ainsi que l'update tracé au rayon pour DIRT 5, mais aussi Evil Genius 2 : World Domination et la série Kingdom Hearts. Toujours au rang des nouveautés, l'addition d'OpenCL 3.02 et surtout du support bêta pour la virtualisation sur GeForce — une activité traditionnellement réservée aux cartes pros, ceci met donc (enfin) fin à cette limitation virtuelle (pour l'instant). À part ça, les pilotes corrigent aussi un ensemble de quelques bugs divers et variés, dont vous pourrez retrouver le détail sur le site officiel — avec un peu de chance, le vôtre (de bug) fera partie de la liste.

On en arrive donc à l'activation du Resizable BAR, la grande nouvelle du jour, puisque cela marque la généralisation de cette fonctionnalité du PCIe déterrée par AMD et coïncide également avec la publication des tests de Rocket Lake (comme le nôtre !), et donc avec les premiers essais du Resizable BAR opposant Radeon et GeForce sur une plateforme identique.

Rappelons encore que seulement les RTX 30 sont concernées, si vous avez autre chose, vous pouvez passer votre chemin (bye-bye Jordan). Il va sans dire que la carte mère doit également compatible et mise à jour avec le bon bios le cas échéant, bien sûr. Pour les heureux propriétaires d'un matériel adapté, il faut donc tout d'abord installer les derniers pilotes ci-dessus. Ensuite, il suffit de télécharger l'outil de mise à jour du vBIOS correspondant à la marque de votre GPU, mis à disposition par chaque partenaire de Nvidia sur son site.

Après s'être assuré de la compatibilité du matériel, l'outil fera le travail tout seul sans intervention de votre part, à vous de vous assurer uniquement que tout reste bien alimenté pendant le processus et de laisser faire, les précautions habituelles lors d'un flashage de BIOS, quoi. Si tout s'est bien déroulé jusqu'ici, c'est-à-dire sans message d'erreur (il y en aurait 3 de possibles, avec des instructions à suivre le cas échéant), il n'y a plus qu'à redémarrer pour que le nouveau firmware prenne effet, et voilà, à vous les nouvelles sensations de la BAR redimensionnable !