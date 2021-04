Lors de l'annonce des (excellents) résultats — chiffres à redécouvrir ici — de son entreprise, Lisa Su avait également partagé quelques mots pour conforter les actionnaires vis-à-vis de la roadmap et de certains projets de l'entreprise. Par exemple, le public attend toujours l'arrivée de la génération RX 6000 avec Navi 2x/RDNA 2 dans sa déclinaison mobile et pour prendre de front des RTX 30 mobile qui y font largement cavalière seule pour l'instant, mais jusqu'à présent très peu d'informations ont circulé à ce sujet et rien d'autre n'avait été dis chez AMD depuis le « coming soon » au début du mois dernier. Il y a bien eu entre temps une toute petite fuite suggérant la possibilité d'un modèle RX 6800M, mais c'est tout.

Lisa Su a donc profité de la présentation des résultats de Q1 2021 pour rappeler que les Radeon RX 6000M sont toujours bien au programme de la première moitié de l'année, comme promis, et par conséquent, celles-ci arriveront donc forcement au fil des deux prochains mois au sein d'une première vague de notebooks — sauf cas de force majeur. Ce qui veut aussi dire que les assembleurs et OEM ne devraient pas tarder à les recevoir chez eux afin de pouvoir préparer le lancement, avec une multiplication très probable des « fuites » et des teasing officieux dans la foulée.

Parallèlement, Lisa Su anticipe aussi une croissance significative des ventes de RX 6000 au fil des prochains trimestres, au fur et à mesure que l'entreprise en accélère et augmente la production. AMD vante un carnet de commandes très solide et un flux d'achats encourageant, et affirme travailler avec ses partenaires de production pour booster l'approvisionnement tout au long de l'année. En surface, c'est une bonne nouvelle, qui en temps normal devrait avoir un impact observable sur les disponibilités et les prix en magasin, mais il vaut probablement mieux gérer ses attentes et rester réaliste pour ne pas être déçu. En pratique, les lignes de production de TSMC sont blindées à bloc et il faut aussi rappeler que tous les acteurs majeurs — TSMC, Intel, Nvidia, AMD... — semblent déjà s'être mis d'accord que la pénurie s'étalera au moins jusqu'en 2022. (Source)