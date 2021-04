En attendant les stocks de composants, Internet reste toujours une source intarissable de fuites et de rumeurs en tout genre pour les nouveautés du monde hardware, d'autant plus quand aucune annonce officielle n'est encore présente. Car après la sortie des monstres de puissances Ampere situés en haut du panier, les modèles plus abordables et destinés à la grande majorité du panier ne devraient plus tarder à faire leur apparition dans nos étals, tout du moins le temps qu'ils seront en stocks. Si la RTX 3050 s'est déjà fait entendre sur la toile il y a quelque temps, cette fois-ci nous allons parler de sa version qui sera probablement la plus populaire, celle destinée au marché mobile.

Deux variantes seraient donc à prévoir, une 3050 et une 3050 Ti, toutes les deux basées sur un GPU similaire, mais au nombre de Cuda Cores différents : 2048 pour la RTX 3050 et 2560 pour la RTX 3050 Ti, ainsi que quelques fréquences de GPU différentes selon le modèle et le TDP visé. Toutefois, les caractéristiques liées à la mémoire semblent similaires, avec un bus de 88 Go/s utilisant 4 Go de GDDR6 sur 128 bits. Pas de quoi faire exploser les scores sur un benchmark, mais cela permettra de mieux jouer que si vous étiez sur un IGP pour ordinateur portable. À en croire la source, les deux GPU seraient entre la GTX 1660 Ti Max-Q et la RTX 2060 Max-Q au niveau des performances, ce qui reste un gain correct comparé à la génération précédente. Il ne reste donc plus qu'à voir le prix des PC portables qui en seront équipés. (source : NotebookCheck)