Écrit par Thierry C. | 01 Avril 2021

Mionix ça ne vous dit peut-être rien, ou pas grand-chose, mais cette marque opère dans le milieu du périphérique gaming depuis une paire d'années déjà. En 2018, la vie de la marque était au ralenti, car elle n'avait personne aux mannettes. Mais voilà, le glas n'a pas encore sonné et les affaires devraient reprendre comme l'a annoncé Mionix sur Reddit.

Et voilà qu'en ce 1er avril, nous recevons un petit message de Suède qui nous invite à des soldes de Pâques ! La marque vide ses stocks (pour mieux rebondir, espérons-le) et propose quelques remises. Vous trouverez par exemple l'Avior 8200, modèle ayant déjà 8 ans d'existence, à 25€ à peine. La Naos QG avec son capteur cardiaque est à 40 €.

La Naos QG

Vous trouverez également des restes de Zibal 60 en version FR, non pas à six balles soixante comme nous l'annoncions il y a 10 ans, mais à 40 € lui aussi (Switch Cherry MX Black). Enfin, vous pourrez mettre la main sur de nouveaux patins pour votre souris ou des tapis de souris Sargas à partir de 3 € (24x21 et 45x32 à 4€).

Les frais de port démarrent à 7,99 € et varient selon l'importance de votre commande. Si vous êtes intéressés par un setup en back up, ou de quoi vous équiper en matériel convenable pour pas trop cher, suivez le lien juste en dessous. Après 10 ans de bons et loyaux services, nous allons mettre à la retraite notre Naos 5000 !