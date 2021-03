Il est vrai qu'en cette période de disette, peu de choses ont l'occasion de déclencher des mouvements de joie du z.zi. Et pourtant, les sujets comme les CPU et les GPU sont porteurs, car dynamiques. C'est donc avec ce paradoxe du "ah tiens un nouveau GPU" et du "on s'en fiche, on n’en verra pas la couleur à moins de 1000 €" que nous venons de prendre connaissance de l'existence de la RTX 3050 pour Laptop. Dénichée sur Geekbench avec qui elle fricotait, la nouvelle venue se voit animée par le petit GA107, jusque-là invisible sur nos radars.

Il embarquerait 2048 cuda cores Ampere, et serait épaulé par 4 gigots de GDDR que l'on imagine 6, mais le 5 n'est pas à exclure compte tenu du segment visé. Le bus, quant à lui, serait de 128-bit, le TGP final serait de 60 W, mais on sait que sur mobiles, ce sont les constructeurs qui déterminent la consommation, et donc les fréquences de fonctionnement, en rapport avec la qualité de leurs châssis et de leurs systèmes de refroidissement. En gros, plus ils peaufinent le châssis, et mieux ils peuvent tirer parti du GPU, comme sur cartes desktop en somme où GPU Boost 4 calme les fréquences si la dame a trop chaud aux fesses.

Sur le score Geekbench OpenCL, soit 52587, on se retrouverait globalement au niveau d'une GTX 1650 SUPER, vous pouvez consulter le classement sur le lien officiel. Les questions sur les tarifs demeurent, hélas, d'actualité !