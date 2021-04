Ces derniers temps, les secteurs de l'électronique et de l'informatique connaissent une crise solide, liée à une pénurie prononcée de composants, des usines qui sont secouées par les intempéries ou à une crise sanitaire qui dure toujours. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas la période la plus joyeuse pour s'acheter du hardware, à moins que vous considériez que la GTX 730 est une carte graphique valable. Néanmoins, il ne faut pas rêver, malgré les tarifs très, très élevés des cartes graphiques RTX 3000 ou RX 6000 - malgré l'aide imparable du Neeed - quand les bateaux daignent passer le Canal de Suez, les entreprises commencent à voir de nombreuses difficultés si elles ne se basent que sur la conception et la distribution de matériel hardware.

Razer prend les devants donc, et après avoir tenté les chewing-gums ou les masques RGB, la firme continue sa diversification et se met à produire des colorations pour cheveux. Une initiative intéressante pour vos cosplays Cyberpunk 2077 le jour où les conventions physiques seront à nouveau ouvertes, ou pour égayer vos streams tout en restant synchro avec votre setup. Un projet qui donne envie, bien qu'il faut encore avoir des cheveux, autant vous dire que pour réaliser un test complet au Comptoir, il y a un risque que l'échantillon sélectionnable reste petit au sein des piliers.

Image officielle de Razer, non retouchée par le Comptoir

Le produit semble simple d'application et pourrait durer assez longtemps pour profiter d'une chevelure unique et personnalisable via l'application Razer Synapse, tout en choisissant de vous même les couleurs et les effets à appliquer. La firme propose même une application de réalité augmentée pour vérifier l'effet avant application, histoire de ne pas ressembler à quelqu'un de mauvais gout dans la rue. Pour les adeptes de caillou brillant en guise de crâne, Razer serait sur le point d'élaborer une nouvelle formule de produits Respawn, à voir les résultats d'ici un an !

Néanmoins, les cosmétiques ce n'est pas que de la frime, mais aussi de l'utile, surtout lorsqu'il s'agit de la peau, qui se retrouve facilement agressée par le stress, la sueur ou les échanges incongrus de claviers. Cette fois-ci la nouveauté est cocorico, avec la sortie d'une nouvelle crème pour les mains en provenance d'une startup française. Sa particularité ? Elle vous aide à mieux coder au travail ou à la maison, grâce à une formule unique développée dans des laboratoires de pointe. Toutefois, soyez prudent, il faudrait 3 heures pour que la crème soit totalement efficace, pensez donc à l'appliquer dès le matin après la douche, ou alors votre boss sera déçu de votre performance.