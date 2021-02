Après des semaines de teasing, et une annonce officielle qui n'indiquait rien sur les prix et les dates de disponibilité, - mais qui nous montrait la pléthore de dérivés pour une carte - voici venu le moment de vérité : les précommandes des cartes GALAX RTX 3090 Hall of Fame sont disponibles, permettant aux amateurs de bijoux visuel et technique de faire pleurer le portefeuille. Toutefois, il est nécessaire de noter que quelques petits points sont à prendre en compte dans cette histoire. Premièrement, il ne s'agit pas d'un achat sur le site officiel, mais d'une redirection vers des distributeurs agréés selon votre pays de résidence. Et c'est là que ça pique une première fois, car il semblerait que tous les pays n'aient pas encore les fameuses cartes en vente.

Autre point irritant, c'est que la date n'est toujours pas communiquée, donc vous pouvez acheter sans savoir précisément quand vous recevrez votre bébé Ampere consommant près de 450 W. Par contre, nous avons une idée des prix, et si nous voyons ce qui est proposé dans deux pays européens - la Pologne et la Suède - nous sommes environ dans les 2500 € pour le modèle de base, autrement dit sans le petit écran LCD, ce qui fait plus de 60 % en plus du tarif de la RTX 3090 FE. Cependant, ce préachat vous offre une petite compensation : vous recevrez un jouet qui peut se synchroniser sur le RGB de votre PC, et un hoodie à l'effigie de la marque. Avouer que ça compense - très très très - légèrement l'écart de tarif, non ? Et qui sait, peut-être qu'il deviendront collectors et que vous pourrez aussi spéculer dessus, en attendant, la carte reste malgré un petit bijou technique et pour les yeux.