Le bruit avait circulé l'automne dernier que Huawei allait prochainement « copiter » son compatriote Xiaomi en se lançant à son tour sur le marché de l'écran gaming, probablement un peu par nécessité de trouver une nouvelle source de revenus, après avoir été blacklisté par les USA et coupé de ses fournisseurs habituels, ce qui a inévitablement sévèrement freiné ses ambitions dans l'infrastructure 5G et le smartphone.

Eh bien, la rumeur était vraie, le premier écran Huawei est effectivement en chemin, mais ce n'est pas forcement ce a quoi l'on pouvait s'attendre pour son entame de ce segment, alors que les rumeurs suggéraient plutôt de l'écran gaming haut de gamme avec un beau bouquet de technologies de pointe. Bon, on se doute bien que Huawei ne s'arrêtera pas là et que son offre s'étoffera progressivement, et sur l'ensemble des niveaux de gamme. Justement, des écrans gaming incurvés et plats de 27 à 34 pouces avec des dalles de chez TPV Technology sont apparemment toujours au programme du constructeur.

En attendant, le constructeur procède donc avec une pénétration bien timide, avec un écran 23,8 pouces strictement (et tristement) orienté bureautique nommé AD80HW. Un écran particulièrement spartiate, comme vous le verrez dans le tableau ci-dessous. Proposé à 159 euros (129 en précommande jusqu'au 21 mars), il n'a également rien qui le distinguera vraiment de la masse d'écrans disponibles autour des 100 euros. Difficile à dire quelle est ici exactement la stratégie d'Huawei... En tout cas, ce n'est certainement pas avec ça que l'entreprise se fera un nom sur ce marché, mais ce n'est que le début et il s'agit donc peut-être aussi de prendre un peu la température. Le lancement officiel est fixé au 15 mars.