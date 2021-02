Teasée il y a quelques jours à peine, avec un bel aperçu de son PCB tout blanc et une beauté technique pour tout overclockeur ou électricien qui se respecte (à vérifier quand même, les apparences peuvent être trompeuses), Galax n'a pas trop fait durer le suspense, puisque c'est hier que la nouvelle gamme Hall of Fame pour Ampere a été officialisée, en commençant par une bonne grosse poignée de RTX 3090 ! 6 références sont à distinguer, toutes construites sur le même PCB bien musclé aguichant et système de ventilation conçus par Galax, complété par une backplate blanche intégrale aux formes diamantées, mais toutes ne se trouveront pas partout, 3 modèles sont en principe exclusifs au marché chinois, ce qui n’empêchera pas tenter de mettre la main dessus, les frontières du commerce étant après tout généralement assez perméables.

Les 6 références se distinguent d'abord par un overclocking d'usine différent, de toute façon très négligeable, car la raison d'être de la carte est évidemment de se faire abuser manuellement sur la table de bench. Ensuite, le bundle variera aussi selon le modèle choisi, la fameuse couronne HoF avec son écran de 4,3 pouces - un ensemble qui devient décidemment de plus en plus gros avec chaque nouvelle génération, c'est ici presque la taille d'un iPhone 6S - ne sera pas systématiquement inclue, et parfois le bundle comprendra aussi une paire de gant HoF (pour ne pas souiller sa royauté avec vos mains de manant) et un support anti-sag.

Quand bien même la présence de 3 prises PCIe 8 pins permet en principe de tirer un maximum de 525 W, les modèles du marché chinois sauf un pourront être débloqué pour passer de 420 à 450 W, alors que la HoF OC Lab Edition peut aller de 460 à 500 W (Galax recommande une alimentation de 1000 W) ! Il ne fait aucun doute que c'est cette dernière qui existera le plus les overclockeurs du monde entier, dommage pour eux que le modèle soit exclusif à la Chine. Cela dit, on est prêt à parier que son BIOS ne manquera pas de se retrouver sur la toile pour permettre aux plus téméraires de flasher leur modèle HoF "standard", ce fut déjà le cas pour les RTX 2000 HoF. Les TGP des modèles "globaux" n'ont pas encore été partagés.

En somme, une bien belle carte, probablement le meilleur choix pour qui souhaite absolument un modèle tout blanc et/ou l'une des plus grosses RTX 3090 du marché (et si vous relisiez le test du GPU, hein) ! Galax n'a pas donné de prix ni de date de disponibilité, mais vous vous doutez bien que la cartouche sera également royale et entrera elle aussi sans mal dans le temple de la renommée, d'autant plus par les temps qui courent... Neeed ou ne pas neeed ? Telle sera la vraie question ensuite !