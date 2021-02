On aime bien Marvell chez les Chinois, au point de nommer une marque de DDR5 ASGARD. Il faut dire que le seul dieu du marteau étant Rocco Siffredi, il ne reste plus que le dieu de la mémoire. Le constructeur a annoncé que ses kits de 32, 64 et 128 Go de DDR5 4800 étaient prêts, ou en tout cas le seront lorsque la plateforme Alder Lake sera lancée. Et comme les rumeurs envoient cette famille de CPU en septembre, avec un petit 10 nm des garrigues, et une architecture de type big.LITTLE, on peut penser qu'on verra tout ça cette année. On peut même en être quasiment sûr puisque ASGARD annonce 2021, ce qui fait deux informations qui concordent bien.

Pour rappel, la tension d'alimentation serait de 1.1 V, et la capacité des puces double par rapport à la DDR4, ce qui explique qu'on devrait retrouver des kits de 32 Go et qu'il serait étrange d'en voir à moins, du type 16 Go. Voici ce que le JEDEC a prévu ! La seule véritable inconnue sera le prix, et en général, il est élevé à chaque génération, avant de baisser lorsque les chaines de production tournent à plein régime et que les ventes rentabilisent les investissements. Et encore, ça dépend aussi de la demande mondiale. Bref, ASGARDIENS, la seule certitude c'est qu'un Thanos ne viendra pas piquer le stock de DDR5, tel un scalper !