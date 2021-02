Pour les portables, Nvidia utilisait des dénominations qui étaient associées aux performances. Max-Q était de celles-là, mais la firme a changé quelque peu la signification de ce label. Désormais, il n'est plus associé aux performances depuis la génération RTX 30, mais à la présence de technologies telles que Whisper 2, Dynamic Boost 2 et Advanced Optimus. Du coup la toile s'est enflammée, arguant qu'il était donc impossible de savoir comment carburerait un portable s'il n'y avait plus moyen d'identifier rapidement un équivalent "Max-Q" qui donnait le LA.

En fait, Nvidia, en faisant, ça, laisse les constructeurs proposer les portables plus performants, utilisant un GPU en particulier. Sur ce segment, il y a des contraintes importantes liées à la chauffe et la consommation, et ces critères sont surtout associés à la qualité du châssis employé. Désormais, un constructeur qui voudra ajouter au catalogue un portable puissant utilisant une RTX 30 devra donc se sortir un doigt pour exploiter à fond ce GPU. Et c'est donc lui qui décidera quelles fréquences et quelle consommation il peut allouer au GPU. On pourrait faire un parallèle avec une RTX 3090 qui a un TGP max connu de 350W, mais qui serait refroidie par un ventirad de HD 4850, et qui verrait son fabricant baisser obligatoirement les fréquences et la conso max de la carte parce qu'il n'aurait pas mis au point un ventirad suffisant.



C'est en gros la philosophie qu'a choisie le caméléon, et il demande donc aux constructeurs de portables utilisant des RTX 30 de dire d'une part s'il y a Max-Q ou pas, associé désormais à la gestion des technologies, mais aussi d'autre part d'indiquer fréquences et TDP dans les pages produit. S'ils devraient s'y mettre tous rapidement, il faut savoir que XMG avait débuté, ASUS a vite suivi, MSi est désormais précis, les autres gros ont suivi, et c'est d'une limpidité intéressante. C'est plus parlant pour un acheteur que de voir Max-Q affiché sans comprendre ni savoir ce qu'il en découlait en termes de performances. Là, c'est dit par les constructeurs, les seuls qui savent ce qu'ils mettent dans leurs machines, et comment ça peut marcher dans le meilleur des cas en fonction de la qualité de la conception de leurs châssis. (Source The Verge)