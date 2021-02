darkFlash, constructeur de boitier PC nous propose une nouvelle mouture qui est assez originale dans sa conception. Pour rappel, nous devons à la société le V22 en reverse ATX et le DLM21, ce dernier ressemblant à une sorte de clone du Meshify-C de chez Fractal. Ici c'est bien plus innovant, puisque on retrouve un produit en SFF avec une conception format tour, un peu comme une enceinte et qui pourra embarquer quand même du très lourd. On vous présente de DLH21, idéal pour se faire un build PC qui passe dans - ou sur - le meuble TV, un peu à l'instar de la Xbox Series X, mais avec ce que vous voulez dedans !

En premier, ce que l'on remarque, c'est le look de l'engin, avec une couleur blanche assez sympathique, un poil de RGB restant assez discret et un système de conception vertical original. Vous devez vous demander comment faire entrer une grosse configuration dans un tel engin, eh bien sachez qu'il se possible de mettre le GPU à la verticale sur une tranche, l'alimentation pareil, mais sur une autre face et enfin au top un AIO 240 mm ou des ventilateurs 120 mm. Chaque composant au final évacue les calories via une grille sur chaque face, ce qui est assez bien pensé pour faire un PC compact. Ses dimensions de 175 x 240 x 412 mm (LxPxH), lui permettent de supporter les GPU de 320 mm de long en dual-slot et les ventirads de 134 mm de haut. Au top, vous trouverez un ventilateur de 90 mm déjà installé, une bonne chose qui permet d'évacuer un peu plus la chaleur. Nous sommes face à un superbe boîtier Mini-ITX qui vous permettra de monter de grosses configurations sans être trop affecté par les soucis de chauffe que l'on connait trop bien sur ce type de format.

Le front panel est bien équipé aussi, avec un port USB Type-C qui apporte donc de la modernité à l'ensemble. Nous aurions tout de même aimé avec un port USB Type-A en plus, de manière à ne pas être limité à l'utilisation d'un dock pour la compatibilité. Pour le reste, vous avez un bouton d'allumage, un reset et bien entendu de quoi contrôler le RGB. Ce DLH21 est directement disponible à la vente et se trouve livré avec une garantie de deux ans. Face à la concurrence, on pourra le comparer à tire d'exemple au Phanteks Evolv Shift, qui lui aussi est assez surprenant ou bien au boital Chinois CEMO L1. Le tarif de lancement est positionné à 190$.