Au CES, la conférence d'AMD d'un point de vue GPU fut proche du 0 pointé, aussi bien en note artistique que technique. Alors qu'on attendait des informations sur une RX 6700 XT, il n'en fut absolument rien. La remplaçante de la RX 5700 XT attendra d'autres horizons pour se montrer, et selon la Twittosphère, la petite pourrait arriver durant Q1 2021, ou au pire durant le premier semestre 2021. Elle aurait un NAVI 22, avec un bus mémoire 192-bit pas inédit chez AMD (la RX 5600 XT en bénéficiait), 12 gigots de GDDR6.

Son domaine d'action serait le 1440p, ce qui serait tout à fait cohérent, et on pourrait penser qu'elle viendrait se placer sous les RX 6800 et RTX 2080 Ti. Pour rappel, sur notre panel de test, en UHD, la RX 6800 est 4% plus rapide que la RTX 2080 Ti, on voit donc une carte qui égalerait la RTX 2080 SUPER, ou la RTX 3060 Ti si vous préférez. De toute façon, le plus gros problème actuellement n'est pas de lancer des cartes graphiques, c'est de pouvoir approvisionner celles déjà lancées, et ce n'est pas une mince affaire. Et ce d'autant plus que la simple notion de MSRP n'existe pour ainsi dire plus du tout, sauf pour les cartes de référence AMD et Nvidia qui le respectent puisque ce sont eux les distributeurs.