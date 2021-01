Pénurie AMD et Nvidia : une éclaircie au second semestre ?

Vous l'avez remarqué, choper une carte graphique est devenu compliqué. Il suffit de faire un tour sur les sites du groupe LDLC pour voir qu'il n'y a que de la GT 710 en stock, une situation tout bonnement incroyable, que la précédente bulle de minage n'avait pas réussi à atteindre. La pénurie des cartes Ampere et RDNA 2 a poussé les gens à dévaliser les stocks Turing et RDNA, avec parfois du Vega et du Pascal. Bref, il n'y a plus rien, et pourtant, on a bien vu des rigs de RTX 30 qui donnaient envie de botter le luc de ces acheteurs... qui en trouvent, eux !

Le CES a donné l'occasion à certains de poser des questions à des pontes AMD et Nvidia, et les nouvelles ne sont absolument pas réjouissantes, c'est rien de le dire. Colette Kress, qui taffe chez le caméléon, a déclaré que la demande restait très forte, trop forte pour espérer un retour à la normale avant avril. Quant à Lisa Su, elle a avancé les mêmes arguments, mais a rajouté que la pénurie de composants se répercutait également sur l'approvisionnement en RDNA2. Et cette pénurie de composants ne devrait pas se résoudre avant des mois, avant le second semestre 2021.

Au final, ça craint vraiment, et nous avons une pensée émue pour tous ceux qui ont vite lourdé leurs RTX 2080 Ti pour 500€, et qui doivent patienter, quand on voit des RX 580 à 400€, on se dit que l'année va être longue pour certains. Ou alors, une GT 710 à 45€, ça peut le faire, c'est le seul GPU qui ne souffre pas d'une demande démesurée, et qui a un juste prix. Le monde est mal fait !

