Le sketche des RX 6000 de référence vient de trouver un certain dénouement, que l'on espère définitif. Si vous vous souvenez, il y a 3 semaines, Scott Herkelman avait affirmé que ses cartes AMD seraient stoppées début 2021, laissant la place aux cartes des partenaires. Loin d'attiser les clients comme l'a fait Frank Azor, Scott vient d'officialiser une nouvelle qui fera plaisir à ceux qui lorgnaient vers une RX 6800/XT ou 6900 XT, dont nous saluions le silence et le refroidissement, un gros bond qualitatif sur une carte de référence AMD.

Non, les modèles de référence ne sont pas arrêtés et ne le seront pas, le terme exact est qu'elles sont poursuivies indéfiniment du fait d'une demande qui serait énorme − prétendre autre chose eu été étonnant en même temps. Vu la qualité de fabrication, il aurait été dommage sinon incohérent de les arrêter si vite, AMD a donc un peu plus d'ambition pour ses propres productions, et c'est tant mieux, car elles risquent de poser bien des soucis à certaines productions customisées "entrée de gamme". Cela posait également un souci à ceux qui en voulaient une, ou qui avaient déjà acheté un des waterblocks disponibles sur le marché. Finalement tout rentre dans l'ordre, sauf la disponibilité qui reste fantomatique, quel que soit le produit lancé durant ce second semestre 2020. Quelle année...