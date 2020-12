Ça y est, le sacro-saint triple A a commencé son débarquement sur Terre, n’en déplaise au cycle habituel développement des logiciels. En effet, Proton s’était mis à jour en 5.13-3 il y a deux jours, hé bien la 5.13-4 vient de sortir, avec pour seul but d’apporter la compatibilité avec ce fameux Cyberpunk 2077.

L’argument est clair : le jeu sous Linux ne doit pas pénaliser les joueurs du côté de la disponibilité des titres, et encore moins les gros blockbusters de fin d’année. Reste encore à voir les performances du bousin, et ça, ce n’est pas encore gagné, d’autant plus que le jeu ne fonctionne actuellement sous Proton qu’avec GPU AMD ! Sinon, la mise à jour se fera toute seule via Steam : inutile de spammer le repo GitHub. À bon entendeur...