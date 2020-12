Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de RTX 3080 Ti, qui aurait un GA102 castré compris entre celui de la 3080 et la 3090, ainsi que 20 gigots de GDDR6X. Maintenant que l'échiquier HEDT est dévoilé, la carte prend tout son sens. En effet, la RX 6900 XT peine à dépasser la RX 6800 XT, du fait d'un bus mémoire et d'une bande passante identiques, et reste à distance de la RTX 3090. Toutefois, elle coûte moins cher que la RTX 3090, aussi Nvidia pourrait calibrer cette RTX 3080 Ti pour être un chouia devant la RX 6900 XT, tout en proposant un bus mémoire supérieur et plus de VRAM, pour un prix qui serait proche.

En tout cas, la rumeur reprend du poil de la bête pour deux raisons. La première, c'est que le constructeur Manli, qui possédait la GTX 470 parmi les meilleures du marché, a enregistré cette référence auprès de l'EEC. La seconde, c'est que la RTX 3080 Ti est elle aussi répertoriée dans les entrailles des pilotes HP 452.56. Nvidia l'aurait estampillé du code PCI Device 2205, la RTX 3080 a le code 2206, la RTX 3090 le 2204. C'est Laptopvideo2go qui a fait la trouvaille, et tout ce qui s'est passé depuis 1 mois tend à préciser l'existence proche de ce modèle, qui pourrait être dévoilé lors du CES dématérialisé. À suivre !