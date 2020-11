Le constructeur ADATA nous avait présenté de la DDR4 XPG GAMMIXX avec des fréquences plus hautes et un look assez sobre, de quoi contenter pas mal de gens pour leurs futures upgrades. Nous avions aussi eu des informations concernant les SSD XPG SX8200, qui apriori n'ont pas tous les mêmes spécifications et donc performances, prudence tout de même donc, avant de passer à la caisse. Bon, ici nous allons parler d'un produit plus rigolo, toujours un SSD mais externe, propulsé au RGB et qui viendra donc épater la galerie lors du diaporama en famille chez mamie. On vous présente le SE770G RVB !

Ah mais que dire, si ce n'est que le produit est compatible USB 3.2 Gen2 en type-C, pour des débits assez impressionnants quand même. La marque annonce du 1000 Mo/s en lecture et du 800 Mo/s en écriture, c'est donc bien loin de la clé USB cachée dans votre tiroir non ? La marque insiste sur le fait qu'il pourra être utilisé avec les nouvelles consoles, eh oui il en faudra vu la taille des jeux modernes. Comme à l'habitude, la marque ne donne pas d'informations sur le contrôleur embarqué ou les puces utilisées… Attention, spéculation Inside, comme il s'agit d'un SSD externe, on peut le comparer à un SSD SWORDFISH, dont les débits auraient été quelque peu amputés par l'USB. Ce dernier à base de NAND 3D en effet des spécifications assez classiques, avec un contrôleur RTS5763DL et de la mémoire TLC, pour des débits modestes qui peuvent coller avec ce que l'on trouve sur ce modèle externe. On regrettera quand même le manque de transparence de la part de ADATA, puisqu'un SSD ne se résume pas à ses loupiotes, il faudra attendre des tests tiers pour se faire une idée de ses performances.

Le produit sera disponible sous peu chez la plupart des revendeurs et se trouve livré avec une garantie de 3 ans assurée par le constructeur. La marque n'a par contre pas donné de prix, ce qui complique la tâche pour le comparer aux offres concurrentes. Vous pourrez trouver le bousin en version 512 Go et 1 To, uniquement en coloris noir. En face, on trouve du lourd, avec un WD Black P50 1To fournissant des débits très élevés ou bien avec le Crucial X8, qui quant à lui reste un peu plus limité, mais dans la veine de ce que propose ce SE770G chez ADATA. Alors loupiottes ou pas loupiottes ?