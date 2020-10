Et toujours plus de rumeurs et de fuites sur les potentielles prochaines cartes Ampere

La sortie des premières cartes Ampere de chez NVIDIA n'aura pas calmé bien longtemps la machine à rumeurs sur les internet. Car le mutisme du fabricant sur les autres modèles potentiel comme les RTX 3060 attire les ragots en ligne et les fuites, afin de maintenir la hype constante, surtout à l'approche de l'annonce des cartes RDNA2 de chez AMD. Nous avons donc deux commérages numériques qui sont apparus, un sur le haut de gamme et un sur le milieu de gamme.

Commençons par le top du panier, avec une potentielle RTX 3080 Ti dans les cartons de NVIDIA. La carte serait basée sur un GA102 qui se situe entre la RTX 3080 et la RTX 3090, comprenant un total de 9984 CUDA Cores et utilisant 12 Go de GDDR6X avec un bus de 384 bit/s. Pour rappel, dans la même tranche de GPU, les rumeurs ont mentionné la possibilité de voir une RTX 3070 Ti, non pas basée sur un GA104, mais sur un GA102 bridé 7424 CUDA Cores et 10 Go de mémoire GDDR6X à 320 bit/s. Des bruits qui n'ont pas de confirmation officielle ou officieuse pour l'instant, toutefois celles-ci ressemblent à une possible réponse à RDNA2, dont les premieres fuites se sont fait voir sur la toile.

Maintenant, regardons plutôt au niveau du milieu de gamme, un domaine fortement attendu par la majorité des joueurs plus casuals ou plus regardants sur leur portemonnaie. Un distributeur chinois aurait affiché des cartes RTX 3060 Ti dans sa boutique en ligne, pour une disponibilité après novembre selon lui. La carte serait dans les 400 dollars US, disposerait de 4864 CUDA Cores et utiliserait 8 Go de GDDR6. Le design serait très proche des cartes RTX 30x0 déjà sorties, donc à voir s'il s'agit d'une véritable information, ou bien d'une intox pour faire grimper la hype encore. Ce qui est sûr, c'est que les rumeurs ne sont pas prêtes de s'arrêter.