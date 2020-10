Cette semaine a vu beaucoup de rumeurs et de leaks au sujet des cartes graphiques, Ampere mais aussi RDNA2. Dans quelques jours, le voile sera levé sur l'armada rouge, avec quelques rumeurs qui montreraient un retour tonitruant d'AMD au premier plan. Si vous vous souvenez de notre article sur la RTX 3090, la RTX 3080, en UHD, était quasiment 2x plus rapide que la RX 5700 XT. Du coup, trouver une architecture, multiplier les transistors, et obtenir un doublement des performances est du quasiment jamais vu dans l'ère moderne des GPU. Si AMD parvient à ce résultat, en rastérisation puisqu'on ne sait rien du Ray Tracing, alors ce serait excellent pour le secteur, et pour nos brouzoufs.

Nvidia, cette semaine, aurait décidé de faire deux choses pour se positionner face à AMD. Vous noterez l'emploi du conditionnel, parce qu'il sera fait mention de cartes graphiques jamais annoncées officiellement, et dont on n'a aucune preuve/image/photo de l'existence. Cela ne signifie pas que l'idée n'a jamais existé, mais qu'elle n'a pas eu droit à une quelconque matérialisation.

Nvidia aurait donc décidé de ne pas lancer ses hypothétiques RTX 3070 16 Go et 3080 20 Go. On peut comprendre la chose de plusieurs façons.Premièrement, il était peut-être financièrement inintéressant de les produire, sans oublier la consommation qui aurait encore grimpé, en sachant que les RTX 3080 actuelles sont déjà limitées par leur TGP comme en atteste notre article dédié. Ensuite, Nvidia aurait très bien pu imaginer un autre GPU, mieux calibré, pour venir embêter la vie des rouges, il y a un écart conséquent entre RTX 3070 et 3080 de 200$. Et c'est ce GPU si spécial qui arrive via une nouvelle rumeur.

Ce serait un bousin nommé en interne GA102-150-KD-A1 qui animerait une "RTX 3070 Ti". Il aurait 7424 Cuda Cores, soit 1536 de plus que les 5888 de la RTX 3070, mais 1280 de moins que les 8704 de la RTX 3080. La carte qui en serait pourvue aurait 10 Go de GDDRX sur bus 320-bit. A mi-distance techniquement, on pourrait envisager un prix de l'ordre de 600$. Il va de soi que d'ici une semaine, nous serons enfin fixés sur qui fait quoi, qui lance quoi, en espérant avoir le choix dans la date !

Une boule, oui, mais pas de cristal !