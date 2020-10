VDCZ a pu compiler les informations qu'il a glanées ici et là, traduire par des sources proches, mais qui ne peuvent, NDA oblige, se manifester sous peine de se faire taper sur les doigts. Il y aura plusieurs cartes qui composeront la gamme AMD, à base de NAVI 21 et NAVI 22, la nomenclature est inversement proportionnelle à la puissance présumée des cartes. Oui, les plus pêchues seront en NAVI 21. Voyons ce qui nous serait servi côté rouge.

gnE ? RX 6900 XT RX 6800 XT RX 6800 GPU NAVI 21 XTX NAVI 21 XT NAVI 21 XL CU 80 72 64 SP 5120 4608 4096 FREQ GPU Jeu/Boost 2040 / 2330 MHz 2015 / 2250 MHz 1815 / 2105 MHz VRAM 16 Go GDDR6 - 256-bit 16 Go GDDR6 - 256-bit 16 Go GDDR6 - 256-bit FREQ VRAM 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps

Si Igor Wallossek a estimé la consommation totale de la RX 6900 XT au niveau de la RTX 3080, on peut voir que les deux marques semblent utiliser deux approches différentes, plus de CUDA Cores chez Nvidia avec un 8nm Samsung qui ne permet pas des envolées de fréquence, et moins de SP chez AMD avec des fréquences folles et inédites sur un GPU grand public, bien aidé par le 7nm de TSMC.

Toutes, en revanche devraient être équipées avec 16 Go de GDDR6 à 16 Gbps, et seraient dévoilées le 28 octobre, soit dans une longue semaine. On notera également qu'Igor, encore lui, a la certitude que cette RX 6900 XT sera une exclusivité (temporaire très certainement) AMD, avec uniquement des cartes de référence avec une dispo en quantité très limitée, tandis que les partenaires se concentreront, dans un premier temps, sur les RX 6800 XT, qui devraient être très poussées. En effet, il a relevé 2577 MHz sur une des cartes d'un partenaire juste en étudiant le BIOS. Voilà qui va remuer ce marché du GPU qui semblait prendre une voie monopolistique, mais seuls les tests feront foi !