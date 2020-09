La MX450, c’est un GPU un peu surprenant, puisqu’il s’agit de la première puce grand public de NVIDIA à supporter le PCIe 4.0... tout en étant l’entrée de gamme en matière de puce graphique dédiée pour les ordinateurs portables. Basée sur la GTX 1650 pour ce qui est des entrailles, mais couplée à 2 Go de VRAM seulement en GDDR6, la nouvelle venu semble calibrée pour surpasser les APU, Ryzen comme Tiger Lake, sans pour autant cannibaliser ses futures grandes sœurs en jeu.

Cependant, NVIDIA était resté étrangement tacite au sujet des performances du bousin lors de sa présentation ; et c’est tout droit de Chine que nous provient un premier test, d’une machine inconnue. Triturée entre 25 W, 25 W et 8 Gbps côté mémoire (au lieu de 10 Gbps par défaut), ainsi qu’à 30,5 W et 30,5 W / 13 Gbps, la belle a fourni des résultats — à prendre avec des pincettes, néanmoins — fortement convaincants.

Niveau clarté, nous repasserons... les colones sont (dans l’ordre) Left 4 Dead 2, The Witcher 3 et Watch Dogs 2

Globalement, la mise à jour depuis la MX350 vaut le détour, avec plus de 30 % de gain en moyenne en jeu. Notez que les packages sont rétrocompatibles, ce qui permettra aux OEM d’intégrer la MX450 dans des designs préexistants, à condition de se satisfaire de GDDR5. En somme, un concurrent bien féroce dans le domaine des premières cartes graphiques pour ordinateurs portables. À voir comment cela se positionne face à Xe et RDNA2 ! (Source : Zuhanlan via NotebookCheck)