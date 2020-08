Que les futures RTX 3000 et les prochaines Quadro soient PCIe 4.0 ne fait pas l’ombre d’un doute, mais aucune d’entre elles n’aura l’honneur de porter le titre de « premier GPU PCIe 4.0 de la maison Nvidia » ! Eh oui, parce que le premier GPU GeForce pouvant se vanter d’être compatible avec la dernière norme du PCI-SIG est une puce rikiki pour laptop lancée hier par l’entreprise : la GeForce MX450 ! Successeur de la MX350 à la Pascal — officialisée seulement en février dernier ! — et qui avait donc brièvement remplacé la MX250 déjà Pascal, de quoi est faite cette « nouvelle » MX450 ?

Tout d’abord, souvenons-nous qu’elle était déjà pressentie depuis avril, supputée à ce moment-là avec le GPU Turing 12 nm de GTX 1650 (l’originale, pas la version 2020 en TU116), c’est-à-dire une puce TU117, et de la GDDR6, en plus d’une compatibilité PCIe 4.0. En fin de compte, les premières rumeurs étaient assez bonnes, la preuve dans le tableau ci-dessous avec les caractéristiques de cette GeForce MX450, en sus des MX350 et MX250 histoire de se donner un peu de perspective. En pratique, la MX450 a aussi beaucoup en commun avec une GTX 1650 Ti Mobile.

GeForce GTX 1650 (V1) GTX 1650 Ti mobile MX450 MX350 MX250 Architecture Turing Turing Turing Pascal Pascal Procédé 12 nm (TSMC) 12 nm (TSMC) 12 nm (TSMC) 14 nm (Samsung) 14 nm (Samsung) GPU TU117 V1 TU117 V2 TU116 TU117 GP107 GP108 Unités de calcul 896 1024 1024 640 384 TMU 56 64 64 32 24 ROPs 32 32 32 16 16 SM 14 16 16 5 3 Fréquence base/boost 1485/1665 MHz 1350/1485 MHz 1395/1575 MHz 1354/1468 MHz 1519/1582 MHz Mémoire 4 Go GDDR5 8 Gbps bus 128-bits 4 Go GDDR6 12 Gbps bus 128-bits 2 Go GDDR6 10 Gbps bus 64-bits 2 Go GDDR5 7 Gbps bus 64-bits 2 Go GDDR5 6 Gbps bus 64-bits Interface PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 4.0 PCIe 3.0 PCIe 3.0 TDP 75 W 50 W 50 W 20 W 10 W

Vu les caractéristiques, les performances devraient logiquement faire un bond en avant relativement sympathique pour ce segment, mais il reste encore à voir si cela sera suffisant pour lutter avec les iGPU Xe de Tiger Lake ou la Xe DG1 chez Intel et naturellement les très sympathiques APU Ryzen d’AMD, puisqu’il s’agira bien évidemment des concurrents principaux à affronter sur ce segment des solutions graphiques destinées essentiellement aux machines portables se prétendant gaming. Même si elle ne sera pas des plus folles, une concurrence à trois dans ce domaine sera déjà un bon début, en attendant que le scène finisse de se mettre en place pour les autres marchés. Pour en revenir à la MX450, il faut attendre octobre pour voir arriver les premières machines l’exploitant chez les OEM et donc les premiers tests de performance ! (Source)