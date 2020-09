Ah le modding, on l'attend toujours de pied ferme, il faut dire que nous nous étions régalé sur le FormdT1 de la dernière fois... les builds SFF ne laissent jamais indifférent. Le projet Crystalized 570X était également très plaisant, toujours avec une totale harmonie des couleurs et une grande classe. Pour cette fois-ci, nous partons dans un univers bien connu des adeptes de science-fiction et par tout bon cinéphile. Voici le S340 Star Wars, avec son allure moderne, un build sans fioritures, mais parfaitement dans l'esprit de la saga. Il est vrai qu'il ne manque pas de créations sur cette thématique, mais celui-ci reste très sympathique dans sa conception. Alors prêt à passer la porte des étoiles en vitesse lumière... pardon pour celle-ci.

Le modding provient de chez HNCModding et date quand même de 2017, ne vous étonnez donc pas du choix des composants, il sont tout à fait en phase avec l'époque. Visuellement, on peut voir le travail de modification du boîtier NZXT 340, qui voit sa face avant se faire décorer d'un Stormtrooper. Bon, pour le coup, il est fort probable que cela soit une application vinyle, avec possiblement un re-travail de la façade côté protection. Le cache alimentation aussi se voit modifié, avec le logo de la série de films apposé vers l'arrière de la machine, idéal pour mettre en valeur la configuration avec le panneau transparent du PC.

Bon, vous voulez savoir ce qu'il y a dedans ? Eh bien, nous pouvons trouver un i7-7700K - le top pour le gaming en son temps -, celui-ci est monté sur une carte mère z270 Asrock Extreme 4. À côté, c'est de la DDR4 de chez Avexir qui viendra épauler le CPU, avec sa fréquence de 2800 MHz. Pour le stockage, un disque dur Western Digital est bien présent, mais un SSD Avexir est aussi de la partie, pour le système et les jeux les plus gourmands. Bon, vous l'attendiez tous - enfin on pense - le GPU sélectionné n'est autre que la GTX 1070, la version ARMOR de chez MSI ! De quoi faire tourner la plupart des jeux en 1080p ou 1440p en son temps, c'est donc une configuration parfaitement équilibrée.

Processeur • i7-7700K

Carte mère • Asrock z270 Extreme 4

Carte graphique • MSI GTX 1070 ARMOR 8G

RAM • Avexir DDR4 16 GB 2800 MHz Blitz Series

SSD • Avexir S100 led 240 GB

HDD • Western Digital 2 TB

Alimentation • FSP HydroX HGX-EX

Radiateurs • Thermaltake R240 + 120

Waterblocks • CPU Bykski XPM-EX + VGA N-MS1080GM-X

Réservoir • Bykski 150 mm x 55 mm

Pompe • Bykski XPH-PA

Embouts • Barrow (divers)

Boîtier • NZXT S340

Comme vous pouvez le voir, il y a du lourd pour refroidir la bête ! Forcément, le i7-7700K n'était pas non plus le plus réputé pour ses performances thermiques et il fallait quand même avoir recours à de gros radiateurs ou à du watercooling pour le dompter - quand on arrivait à éviter le délid pardi ! Même le GPU est sous eau, ce qui lui permet en théorie de tenir de meilleures fréquences - umm le boost Nvidia - et de rester bien froid en fonctionnement. Un radiateur 240 mm est présent, ainsi qu'un 120 mm, cela reste un peu léger finalement lorsque l'on y pense, un radiateur supplémentaire n'aurait clairement pas fait de mal. Vous allez être surpris, mais pour le coup, pas de EK dans cette configuration, mais du Bykski, moins onéreux, mais tout aussi performant ! Certain pourront effectivement moins apprécier le look transparent, mais un waterblock reste un waterblock comme on dit - euh on dit réellement ça ?

Nous avons quand même quelques petites choses à reprocher, nous aurions aimé une backplate pour la carte graphique, de quoi faire plus propre et apporter un peu plus de personnalisation au PC. Aussi, utiliser moins de coudes au niveau des raccords aurait pu donner un meilleur rendu global sur ce modding. Il faut quand même souligner la qualité du travail effectué et le respect total des couleurs, dans l'esprit Star Wars. On vous cale quelques clichés supplémentaires ci-dessous. Malheureusement, pas de section bonus non plus pour ce billet, les moddeurs n'ont pas partagé d'image du travail en cours de réalisation... dommage.

Cette oeuvre nous donnerait presque envie d'aller revoir The Mandalorian et nous rend presque impatients de faire tourner Star Wars Squadron sur nos bécanes. On espère que vous avez apprécié ce petit modding, il devrait vous avoir donné des idées de personnalisation pour votre prochain PC, le temps de méditer - sans stress - jusqu'à la réception de vos nouvelles RTX. Vous pouvez consulter ci-dessous le post d'origine de la boutique modding Vietnamienne Hanoi Computer.