Nous en parlions pas plus tard que tout à l'heure. Le choix est important, surtout celui dans la date. Et pour le coup, on sent bien que le caméléon a décidé de placer ses pions sans laisser toute la lucarne médiatique aux rouges, c'est de bonne guerre, les deux pratiquant ce taquinage en bonne et due forme. Sur le fofo du Nvidia, un administrateur a lâché deux morceaux, celui de la date de fin de NDA des RTX 3080, et celui du lancement de la vie commerciale des RTX 3070.

Sur les RTX 3080 FE, il annonce le 16 septembre à 6 heures du mat heure du pacifique, ce qui fait, selon le fuseau nord, un NDA qui se terminerait le 16 septembre à 15h chez nous. C'est cohérent puisque c'est en général 15h systématiquement sur les tests passés, et le 16 serait donc la veille de la mise en vente des cartes. Il est étrange tout de même que le caméléon fasse signer des NDA, incluant la confidentialité des dates de fin de NDA, et qu'un membre du staff balance tout cela sur le fofo...

Pour la RTX 3070, Nvidia avait été évasif sur le sujet, en donnant un octobre pas rouge, mais laconique. La cadette, en attendant des gammes inférieures xx60, débuterait sa vie au 15 octobre, toujours 15h dans nos vertes contrées. Soit quelques jours avant que RDNA2 ne soit dévoilé, ce qui pourrait être vu comme une marque de confiance en ses produits. What else ?