Le Gégé, gomina fraichement étalée sur sa tignasse de surfeur poivre et sel, va avoir en plus une raie nette, propre sur lui. Il faut dire que depuis le mois de mai 2015, date à laquelle les aventures de The Witcher 3 ont commencé, il y a eu des mods d'amélioration, avec le HD Reworked en tête de gondole. Pour l'anecdote, la version 12 de ce mod sortira le 19 septembre prochain à partir du Moddb.

Mais voilà que le studio polonais a décidé de faire évoluer le jeu pour l'amener dans la nouvelle ère qui s'ouvre à nous. En effet, ce dernier va proposer des améliorations techniques incluant le Ray Tracing et des temps de chargement plus rapides, sur PC, PS5 et Xbox. Ce sera mis sous forme de grosse rustine gratuite pour ceux qui auront déjà la version d'origine, ou en vente telle quelle pour ceux qui voudront acheter TW3. Quand ? Ben... euh... c'est un peu le fond du problème, on ne le sait pas !

Cela n'est guère étonnant dans les charts de vente, le titre carbure encore, et le studio appuie sur le Ray Tracing en soutenant les RTX du caméléon comme en témoigne la fameuse RTX 2080 Ti Cybrpunk 2077 Edition, ou l'ajout du Ray Tracing et du DLSS au lancement du jeu au mois de novembre. En tout cas, la marche avant semble enclenchée en Pologne, et c'est une excellente chose qu'un des développeurs les plus appréciés du monde PC soit à jour !