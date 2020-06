Il y a quelques jours, AMD a publié les caractéristiques de sa nouvelle carte graphique pro, la Radeon 5600M Pro. Basée sur du Navi, et première fois associé à 8 gigots de HBM2, la carte est destinée aux MacBook. Sur le papier, ça a l'air alléchant, avec autant de Compute Units que la RX 5700 XT (40 si vous demandez), la bande passante explose forcément avec 394 Go/s. Le marché pro est celui qui est censé avoir max de pognon, coller Apple devant lui octroie une majoration tarifaire propice à déclencher la combustion instantanée des pwals de fesse. Et pour tout ça, il faudra claquer 3699€, comment dire en restant courtois, ça troue le luc.

Cet engin a été testé sur Youtube, et a eu droit à quelques benchmarks. Il ne devrait pas y avoir une quantité astronomique de tests, on se satisfera de celui-ci. Cette Radeon 5600M Pro a été comparée directement aux Vega 20 4Go, Radeon 5300M 4Go, Radeon 5500M 8Go, sans oublier les Vega 48 et 56 des iMac +/-Pro 5k. Au final, il n'y a généralement pas photo, quelle que soit l'application accélérée par le GPU, incluant le gaming bien entendu. On serait tenté de dire heureusement vu le prix, mais la machine a quand même de la patate à revendre.