Linksys, filiale de Foxconn depuis 2018 et société spécialisée dans le matériel réseau sans-fil a annoncé une nouvelle machine - soit disant - abordable en Wi-Fi 6. La marque avait déjà annoncé en début d'année un Velop AX4200 compatible avec la dernière norme, des routeurs Mesh en forme d'enceinte connectée. Le MR7350, petit dernier de la marque dans la gamme MAX-STREAM, a été également conçu spécialement pour faire du Wi-Fi Mesh et est annoncé comme adapté pour le streaming.

Le produit intègre deux antennes externes en dual-band permettant en théorie du 574 Mbps sur le 2.4 GHz et 1201 Mbps sur le 5 GHz. Les normes de multiplexage comme OFDMA ou MU-MIMO sont supportées et vous permettront d'améliorer la stabilité de connexion ainsi que la latence. Côté spécifications, on trouve un CPU quadcore 1.2 GHz - le type n'est pas précisé - et c'est à peu près tout ce que l'on en sait, puisque la fiche technique ne précise pas la quantité de mémoire embarquée (très pro Linksys). Pour les connectiques, vous aurez le droit à quatre ports LAN 1 GbE et un port WAN 1 GbE. Vient s'ajouter un port USB 3.0 pour connecter des périphériques, bémol, il ne fonctionne que sur le routeur parent dans votre réseau Mesh.

Vous constaterez que ce routeur est plus traditionnel, le bougre est donc préconisé pour une utilisation en tant que routeur central. On pourra possiblement y adjoindre des kits Velop Wi-Fi en satellites pour étendre la couverture et éviter les zones mortes. Côté software rien qui se démarque réellement de la concurrence, on trouve une application smartphone pour monitorer vos clients et activer certaines features à la volée (Wi-Fi Guest, contrôle parental ...) et une compatibilité avec l'assistant vocal Alexa - enfin, si vous n'aimez pas la confidentialité. On pourra reprocher son look assez traditionnel - une box opérateur avec deux antennes greffées quoi -, cela aura au moins pour avantage d'être bien aéré vu l'importante grille présente sur le dessus.

Ce nouveau MR7350 est proposé à un tarif de 149,99$ on pourra le confronter au TP-Link Archer AX50 qui propose quand même quatre antennes et du Wi-Fi 6 ou même au plus petit modèle AX10 qui reste assez bien équipé. La dernière bestiole de chez Linksys est donc quand même bien chère pour une référence qui ne propose rien de plus face à ses adversaires. Difficile de lui trouver un intérêt lorsque l'on sait que de nombreux modèles s'installent petit à petit en Wi-Fi 6 tout en proposant des tarifs toujours plus agressifs. On appréciera quand même la présence du Mesh pour étendre la portée, fonction qui n'est pas toujours présente à ce niveau de prix.