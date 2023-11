Le refroidisseur AirJet fait des étincelles sur un MacBook Air

AirJet, pour ceux du donf qui ne suivent pas, c'est l'éventuelle révolution en devenir côté refroidissement actif, mais sans pièces mécaniques. C'est un système destiné à refroidir du processeur ou SoC sans aucune ventilation mécanique ni mouvement de liquides, tout en faisant ce travail bien mieux, en étant largement moins encombrant et de facto plus silencieux qu'une solution traditionnelle. Déjà aperçu au travers de prototypes montrés chez Phison avec un E26 Max14um refroidit à l'aide d'une AirJet Pro.

Un SSD ok c'est bien, mais à l'échelle d'un laptop ? En particulier d'un laptop ultra fin comme un Mac Book Air M2, donc le SoC d'architecture de type big.LITTLE est donné pour un TDP max de 30 W ?

Et bien c'est plus que prometteur. Ainsi équipé de la solution de chez Frore Systems, le MacBook Air se comporte comme un MacBook Pro, traditionnellement un peu plus véloce à configuration égale — environ 7 % — en particulier quand il est sollicité. Le MacBook Air étant passif, c'est un candidat au throttling puisque le SoC peut avoisiner voire dépasser les 105 °C, quand le M2 à une Tjunction de 100 °C. Bien qu'un MacBook Air ne soit pas fait pour supporter de fortes charges sur la durée, d'aucuns auront rajouté des pad thermiques pour une meilleure conduction du jus de joules, mais le débat n'est pas là, d'autant que c'est plutôt un non-débat.

L'idée est plutôt de juger sur pièce de l'efficacité d'AirJet : système qui intègre des membranes vibrant à des fréquences ultrasoniques, et ce sont celles-ci qui aident à aspirer l'air via les ouïes prévues à cet effet. À l'intérieur de l'appareil, l'air est ensuite transformé en « jets pulsés » grâce à l'action d'évacuation de la chaleur du dissipateur sur les côtés via des échappements intégrés à l'autre bout. Cela suppose donc un flux d'air existant, dans ce cas précis en ajourant la charnière et en réutilisant les trous destinés aux haut-parleurs en guise d'évacuation. C'est déjà en soi une qualité du système de pouvoir s'adapter avec des contraintes assez mineures à un châssis aussi exigu que peut l'être celui d'un MBA.

En dépit du manque de relevés sur les températures du SoC dans la vidéo de PCWorld, les trois modules AirJet installés font parfaitement le job et permettent à la machine de tenir les performances d'un système ventilé. Pour l'heure, Frore ne présente cela que comme des preuves de concept et n'envisage pas une commercialisation grand public, sans doute dans l'attente de décrocher le Graal auprès d'un grand constructeur. Reste l'épineuse question de la fiabilité, probable première cause à ne pas encore voir AirJet équiper certains dispositifs.