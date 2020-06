Après de nombreuses fuites concernant le refroidisseur de l’éventuelle RTX 3080, c’est-à-dire la future gamme Ampère des verts, voilà que la machine à rumeurs se remet en route, cette fois-ci sur un sujet encore plus technique.

En effet, il est question d’architecture de la RTX 3090, bien que ces suppositions soient toujours liées au design du refroidisseur étrange qui a désormais fait le tour du web. C’est ainsi que certains techos de la chaine Coreteks se sont dit qu’un ventilateur de chaque côté signifiait qu’il devait y avoir de la chauffe de chaque côté. Élémentaire, mon cher Watson ! Dans la liste des composants d’une carte graphique, la VRAM pourrait être décalée sur la partie supérieure du PCB... cependant, une autre idée pourrait être à l’œuvre.

Vous n’êtes pas sans savoir que les RTX de NVIDIA ont apporté le lancer de bâtons hybride en temps réel sur ses cartes haut de gamme, ce qui a nécessité l’intégration d’un accélérateur dédié sur le GPU. Cependant, tout comme AMD avec ses chiplets, NVIDIA pourrait également chercher à améliorer son rendement et répartir la chaleur en déportant une partie de sa puissance de calcul un peu plus loin, par exemple avec un accélérateur de RT. Cela correspond tout à fait avec un 7 nm encore peu stable sur les schémas de gravures trop gros et mélangeant différentes types d'unités fonctionnelles. Cette thèse est corroborée par un brevet déposé par le caméléon en 2018, concernant, justement, un coprocesseur déporté pour le Ray Tracing. Il resterait néanmoins le problème de la latence entre ces deux composants : séparer, c’est bien, mais il faut aussi que cela s’effectue suffisamment vite pour ne pas plomber le rendu. Cela n’est pas la seule conséquence d’un tel choix : citons également la possibilité de manufacturer des cartes « accélératrice RTX », à la manière des accélératrices PhysX, ou encore les modifications de design à prévoir sur les cartes mères de petit format (mini-ITX en tête de liste) si le GPU devait être refroidi sur ses deux faces.

Gardons toutefois à l’esprit que ces designs ne sont en rien vérifiés par la maison-mère, et semblent se diriger dans la direction d’exemples prototypes, et donc passibles de nombreuses évolutions avant leur sortie sur nos étals. Gardez patience, la fin d’année devrait nous en apprendre plus à ce sujet. (Source : WCCFTech)