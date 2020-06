Il y a peu, AMD vantait ses derniers chiffres en vigueur sur sa présence sur le marché du hardware, que ce soit CPU ou GPU. Mais il est plus intéressant de voir ce qu'en pensent des acteurs extérieurs, comme CPUBenchmark qui - en plus de tester divers CPU via leur solution Passmark - sort des chiffres sur les CPU présents sur le marché. Il faut cependant noter que ces résultats sont liés aux données collectées par l'éditeur, donc il faudra garder vos moufles d'hiver malgré l'été qui arrive.

Et les résultats sont toujours aussi bons pour l'équipe rouge, qui commence à se rapprocher des 50 % vis-à-vis d'Intel pour le marché des machines desktop. Le fondeur peut donc se réjouir du succès de l'architecture Zen dans ce domaine, profitant d'un manque d'innovation du côté bleu de la force. Cependant, même si la progression est présente dans tous les domaines, côté portables et serveurs il y a encore du chemin à faire. En effet, le cas des machines portables évolue encore faiblement, malgré une génération Renoir intéressante, mais dont l'impact n'est toujours pas suffisant comparé à l'implantation solide de l'architecture Core d'Intel.

Au niveau des serveurs, CPUBenchmark donne une progression toujours aussi faible pour AMD, qui est très éloignée des chiffres avancés par la firme. Mais pour rappel, ces chiffres sont liés à un éditeur précis et qui n'est pas forcément représentatif du marché global, il est donc toujours difficile d'avoir une vision claire sur la présence d'AMD sur ce segment. Mais il est fort probable que les mouvements récents chez certains fournisseurs d'hébergement comme Amazon puissent faire grimper un peu la présence des CPU rouges sur le marché professionnel. (source : CPU Benchmark)