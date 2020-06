On a bien vu les leaks de la potentielle RTX 3080 ce week-end. Le refroidisseur a fait réagir, et manifestement il serait coûteux à fabriquer selon Igor Wallossek, l'appel d'offres sort actuellement un ventirad autour des 150$ ! Et ses sources placent le GA102 sur 3 cartes Geforce, ayant les SKU suivants : SKU10, SKU20 et SKU30. Le GPU utilisé attire l'attention également de kopite7kimi. Selon lui, le GA102 serait décliné en version 200/300/400, et animerait la RTX 3080, la 3090 et la TITAN, en sachant que les noms restent à définir. Mais c'est surtout une façon de montrer que les 3 cartes les plus puissantes récupéreraient le GA102. Autre point, le GA104 serait décliné en deux révisions, 300/400, et serait dédié aux RTX 3070 et 3070 Ti (noms supposés, mais expliquant la dénomination).

Ce serait une première chez Nvidia depuis Kepler - le GK110 était le moteur des GTX 780, 780 Ti et Titan - et assez inédit depuis de longues années. L'actuelle génération Turing alloue son GPU TU102 le plus féroce à la RTX 2080 Ti, les autres cartes hors SUPER arborent un GPU différent, TU104 pour la RTX 2080 et TU106 pour la RTX 2070, on notera que le suffixe SUPER a fait monter en gamme la RTX 2070 sur le TU104.

Tout cela reste de la supposition, de la rumeur. Mais on se doute que le caméléon ne va pas faire de cadeau à la concurrence, avec des gains moyens de 25% liés à la fréquence entre 14 et 7nm si on se fie aux Radeon, restera alors l'architecture, l'IPC, la mémoire cache, les RT Cores et les Tensor Cores. Bref, il y a fort à parier que ce leak visuel a quelque chose de vrai quelque part. Mais on sera bientôt fixé, passons l'été confinés en partie, et regardons vers le Computex 2020 qui se tiendra du 28 au 30 septembre, pile-poil dans la période estimée par Digitimes, malgré la supposée absence de Nvidia et sa présence à l'IFA.