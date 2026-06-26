Apple et Microsoft augmentent fortement les prix de leurs produits

Ã€ Ã€ quelques heures dâ€™intervalle, les deux gÃ©ants ont officialisÃ© une nouvelle rÃ©vision Ã la hausse de leurs tarifs. Dans un cas comme dans lâ€™autre, la justification est lâ€™envolÃ©e des prix des puces de mÃ©moire et de stockage.

De la pomme pas bio, mais de luxe

Attaquons avec la marque Ã la pomme croquÃ©e. Apple a dÃ©cidÃ© de relever les tarifs de bon nombre de ses produits Ã lâ€™Ã©chelle mondiale. Tim Cook lâ€™avait annoncÃ© Ã la mi-juin ; les hausses sont dÃ©sormais rÃ©percutÃ©es. Comme vous le constaterez avec le tableau ci-dessous, le surcoÃ»t est parfois massif. Notez que, pour les ordinateurs de type Mac Studio, les montants valent pour du Â« Ã partir de Â».

Produit Ancien prix en dollars Nouveau prix en dollars Ancien prix en euros Nouveau prix en euros HomePod mini 99 $ 129 $ 109 â‚¬ 139 â‚¬ HomePod 299 $ 349 $ 349 â‚¬ 399 â‚¬ Apple TV 129 $ 199 $ 169 â‚¬ 229 â‚¬ iPad 349 $ 449 $ 389 â‚¬ 509 â‚¬ iPad mini 499 $ 599 $ 559 â‚¬ 689 â‚¬ iPad Air 599 $ 749 $ 669 â‚¬ 819 â‚¬ iPad Pro 999 $ 1 199 $ 1 119 â‚¬ 1 319 â‚¬ MacBook Neo 599 $ 699 $ 699 â‚¬ 799 â‚¬ MacBook Air 1 099 $ 1 299 $ 1 199 â‚¬ 1 399 â‚¬ MacBook Pro 1 699 $ 1 999 $ 1 899 â‚¬ 2 199 â‚¬ iMac 1 299 $ 1 499 $ 1 499 â‚¬ 1 799 â‚¬ Mac Studio (M4 Max) 1 999 $ 2 499 $ 2 299 â‚¬ 2 999 â‚¬ Mac Studio (M3 Ultra) 3 999 $ 5 299 $ 4 799 â‚¬ 6 299 â‚¬ Vision Pro 3 499 $ 3 699 $ 3 699 â‚¬ 3 999 â‚¬

Xbox Series : dÃ©jÃ pas trÃ¨s populaires, mais toujours plus chÃ¨res

Du cÃ´tÃ© de Microsoft, la firme a annoncÃ© une nouvelle hausse de prix pour les consoles Xbox Series X|S. Pour lâ€™instant, le communiquÃ© se limite aux prix en dollars amÃ©ricains. NÃ©anmoins, si, contrairement Ã celle de mai 2025, l'inflation dâ€™octobre 2025 nâ€™avait concernÃ© que les Ã‰tats-Unis, la premiÃ¨re phrase douche ici tout espoir : Â« Ã€ partir du 1er aoÃ»t 2026, nous mettrons Ã jour les prix Ã lâ€™Ã©chelle mondiale Â».

Dans la devise amÃ©ricaine, Ã lâ€™Ã©chÃ©ance prÃ©citÃ©e, les modÃ¨les de 512 Go coÃ»teront 100 dollars de plus, tandis que les versions avec 1 To de stockage prendront 150 dollars. La Xbox Series X Ã‰dition numÃ©rique de 1 To passera ainsi Ã 749,99 dollars ; la Xbox Series X standard Ã©quipÃ©e dâ€™un lecteur de disques atteindra 799,99 dollars ; la Xbox Series S de 512 Go grimpera Ã 499,99 dollars, tandis que le modÃ¨le de 1 To sera vendu 599,99 dollars. Quant Ã la Xbox Series X 2 To Galaxy Black, elle va purement et simplement disparaÃ®tre.

Produit Nouveau prix Hausse Prix de lancement Xbox Series X 1 To (lecteur de disques) 799,99 $ +150 $ 499,99 $ (2020) Xbox Series X 1 To (Ã©dition numÃ©rique) 749,99 $ +150 $ 449,99 $ (octobre 2024) Xbox Series S 512 Go 499,99 $ +100 $ 299,99 $ (2020) Xbox Series S 1 To 599,99 $ +150 $ 349,99 $ (lancement 2023)

Au moment oÃ¹ nous Ã©crivons, Microsoft nâ€™a pas rÃ©vÃ©lÃ© les rÃ©percussions en euros. En lâ€™Ã©tat, la Xbox Series X 1 To avec lecteur a un prix officiel de 599,99 euros ; câ€™est 549,99 euros pour la version numÃ©rique. Du cÃ´tÃ© des Xbox Series S, la facture est de 349,99 euros pour le modÃ¨le 512 Go et de 399,99 euros pour celui de 1 To. La plupart des sites que nous avons consultÃ©s sâ€™accordent sur un prix dâ€™appel de 450 euros pour la Series S Ã partir du 1er aoÃ»t. Pour la Xbox Series X, certains tablent sur 799,99 euros pour le modÃ¨le avec lecteur, dâ€™autres sur 749,99 euros.

Ã€ en juger par le passage qui suit, il est probable quâ€™une nouvelle hausse intervienne rapidement.

En octobre dernier, nous avons augmentÃ© le prix des consoles Xbox de 20 Ã 70 dollars aux Ã‰tats-Unis. Nous espÃ©rions quâ€™une nouvelle hausse ne serait pas nÃ©cessaire et nous avons passÃ© ces derniers mois Ã travailler avec nos fournisseurs sur diffÃ©rentes options. Malheureusement, les prix du stockage et de la mÃ©moire des consoles ont augmentÃ© de plus de 2,5 fois, et nous anticipons une nouvelle multiplication par deux dâ€™ici lâ€™automne 2027. Lâ€™ensemble de lâ€™industrie de lâ€™Ã©lectronique grand public est confrontÃ© Ã la crise actuelle des composants, mais les effets sont particuliÃ¨rement lourds pour les consoles. Contrairement aux tÃ©lÃ©phones, ordinateurs, enceintes et autres appareils grand public, les consoles ne sont gÃ©nÃ©ralement pas vendues avec une marge bÃ©nÃ©ficiaire, mais plutÃ´t Ã un prix infÃ©rieur Ã leur coÃ»t de fabrication.

Rappelons que Sony a aussi augmentÃ© le prix de ses PlayStation 5 en avril dernier. Chez Nintendo, la Switch 2 passera Ã 499,99 euros au lieu de 469,99 euros Ã partir de septembre prochain.