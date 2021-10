La bonne nouvelle semble se confirmer en ce qui concerne la tendance des prix de la DRAM en cette fin d'année. TrendForce nous avait déjà prévenus récemment que les prix de la mémoire devraient chuter entre 0 et 10 % pour la plupart des usages - on retiendra surtout que ceux de la DRAM pour PC pourraient se tasser de 5 à 10 % selon l'analyste. C'est plus ou moins le même son de cloche chez le fournisseur de DRAM Nanya, marque en 4e position (très loin) derrière Micron, SK Hynix et Samsung avec seulement 3,3 % des parts du marché. Malgré son statut de Petit Poucet, on peut imaginer que le constructeur est tout de même en mesure d'avoir une vision et un avis plus ou moins éclairé sur les tendances du commerce de la DRAM.

Durant l'annonce de ses (excellents) résultats du 3e trimestre (marqués par un joli + 55,6 % de CA sur un an), le Président de Nanya aurait même utilisé le mot "correction" dans ses propos pour prévenir les investisseurs d'une baisse des prix de la DRAM dans les mois à venir. Celle-ci serait d'abord lié au manque de composants de manière générale dans de nombreux segments (le communiqué mentionne les Chromebooks et les téléviseurs en particulier), obligeant sa clientèle à ralentir la cadence. Avec ceci, n'oublions pas aussi ce que nous avait dit TrendForce, selon qui de nombreux fournisseurs auraient à présent beaucoup trop de DRAM dans leurs réserves, qu'il va bien évidemment de préférence falloir liquider avant d'en acheter de la fraîche.

Par ailleurs, la transition vers la DDR5 pourrait aussi à terme avoir un certain effet sur les prix de la DDR4 (enfin, dans un sens comme dans l'autre). Justement, Nanya s'y prépare également et est prêt à démarrer la production de sa DDR5 sur un node de catégorie 10 nm - principalement des puces 8 Gb, alors les concurrents semblent favoriser les puces 16 Gb. Enfin, la construction d'une nouvelle usine a été retardée jusqu'à l'année prochaine.

Bref, c'est tant mieux si les prix de la DRAM s'adoucissent un peu, d'autant plus que la DDR5 ne sera certainement pas donnée au début et qu'Alder Lake laissera encore le choix du type de mémoire, les constructeurs préparant aussi de nombreuses alternatives compatibles DDR5 ou DDR4, comme on a pu le voir chez GIGABYTE et ASUS récemment via l'ECC. Mais une bien maigre consolation ? (Nanya, via The Register)