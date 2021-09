Comme la NAND, la DRAM est une commodité technologique, son prix fait donc sans arrêt l'objet de fluctuations plus ou moins importantes en fonction des conditions du marché et du ratio offre/demande, parfois dans le « bon » sens, parfois dans le « mauvais ». Depuis le début de l'année, un peu comme le semiconducteur de manière général, la courbe pointait surtout dans la mauvaise direction (en ce qui nous concerne), mais l'approvisionnement de DRAM est désormais bien parti pour dépasser la demande, en tout cas selon TrendForce. Comment se fais-ce ? Eh bien, les producteurs seraient actuellement en possession d'inventaires très importants et qu'ils veulent donc évidemment refourguer à leur clientèle. Mais cette dernière aurait déjà passé les derniers mois à constituer des stocks assez peu raisonnables (d'un point de vue commercial) de DRAM et n'en voudrait ainsi pas forcément beaucoup plus pour le moment.

Une abondance d'approvisionnement qui devrait logiquement se traduire par une baisse du prix des différents types de DRAM. Entrant un peu plus dans les détails et causes de l'évolution, TrendForce explique que la demande d'équipement de PC boostée par la pandémie s'est enfin calmée, avec un début de ralentissement de la croissance. Côté serveur, le niveau de demande avait poussé les fournisseurs à se constituer des stocks massifs, parfois équivalents à plus de 10 semaines de livraisons, et qui encouragent désormais la première baisse de prix de l'année. Sauf le domaine des smartphones fait exception, où la demande reste suffisamment forte pour ne pas avoir d'effet sur le prix de la DRAM mobile. Bref, ce qu'il faut en retenir, c'est que Q4 2021 devrait apporter un peu de soulagement, potentiellement une bonne nouvelle si vous comptiez vous offrir une machine Alder Lake. Quant à ce qui arrivera l'année prochaine, c'est une histoire pour une prochaine fois...