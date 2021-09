Alder Lake n'est plus loin et donc les cartes mères pour s'en servir le jour J non plus ! Comme très souvent avant un lancement majeur, la base de données de l'Eurasian Economic Commission nous permet d'avoir déjà un petit aperçu de ce qui se trame chez les différents constructeurs et de leurs projets pour une génération de carte mère qui s'annoncerait malheureusement d'ores et déjà pas très bon marché. Très récemment, on avait pu y découvrir les noms d'une bonne partie de la future gamme Z690 d'ASUS et c'est maintenant au tour de son concurrent GIGABYTE. L'EEC a listé - ici et là - pas moins de 28 références de cartes mères Z690, récemment soumises pour enregistrement par le constructeur en vue d'une commercialisation. Un sacré chiffre, surtout lorsqu'on sait que GIGABYTE n'a « que » 18 cartes mères Z590 dans son catalogue à ce jour ! Mais il y a une bonne raison à une telle quantité.

Z690 UD DDR4 Z690 AORUS ELITE DDR4 Z690 GAMING X DDR4 Z690M A ELITE DDR4 Z690 UD Z690 AORUS ELITE Z690 GAMING X Z690 AORUS ELITE STEALTH Z690M DS3H GA-IMB4100TN Z690 AORUS PRO DDR4 Z690 AORUS PRO Z690 AORUS ULTRA Z690 AERO G DDR4 Z690 UD AX DDR4 Z690 A ELITE AX DDR4 Z690 UD AX Z690M A ELITE AX DDR4 Z690 AORUS ELITE AX Z690 AERO G Z690 AORUS MASTER Z690 AORUS XTREME Z690 AERO D Z690 AORUS XTREME WB Z690 AORUS TACHYON Z690 UD AC Z690I A ULTRA DDR4 Z690I AORUS ULTRA

Il est déjà connu que le contrôleur mémoire d'Alder Lake sera compatible DDR4 et DDR5, et comme ASUS, GIGABYTE aura donc visiblement aussi un choix de variantes de cartes mères DDR4 et DDR5. Chez ce dernier, il y a donc déjà au moins 10 cartes mères DDR4 au programme, principalement des modèles d'entrée et milieu de gamme. Bien entendu, vu les différences entre les deux générations de mémoire, il est très peu probable qu'on puisse avoir le droit à des modèles hybrides pouvant supporter DDR4 et DDR5 simultanément. Par contre, le fait que les constructeurs semblent partis pour proposer autant de mobales DDR4 pour Alder Lake soulèvera tout de même quelques questions. Par exemple, Skylake fut compatible DDR3 et DDR4 à son lancement, mais très peu de cartes mères DDR3 existèrent pour accompagner la transition. Le fait qu'il y aurait autant d'alternatives en DDR4 pour Alder Lake pourrait déjà être un indice que la DDR5 sera soit trop chère initialement pour beaucoup, soit très peu ou pas du tout disponible le jour du lancement.

Enfin, notons aussi l'absence d'autre chose que de la Z690 pour l'instant dans ces enregistrements. Faut-il en déduire que le chipset Z690 sera seul pour accompagner Alder Lake dans ses débuts et que le reste de la série 600 arrivera quelques semaines plus tard ? Ce ne serait certainement pas une première non plus, mais pour l'anecdote, sachez aussi que H670, B660 et H610 ont été enregistrés par Intel auprès de l'EEC seulement hier, soit 3 jours après le Z690. On se forcément aussi bien curieux de voir la répartition DDR4 et DDR5 pour ces chipsets.

Petit flashback avec la GA-P35C-DSR3, qui fut compatible DDR2 ET DDR3.