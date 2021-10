Encore du SSD avec cette fois un passage chez Samsung et son 980 (PCIe 3.0). Vous trouverez cette bête d'un To à 109,99 € chez Amazon toujours, mais aussi chez Boulanger si vous aimez l'enseigne. Ce modèle est équipé de puce TLC 128 couches Samsung. Il est piloté par un contrôleur Samsung Pablo dépourvu de cache DRAM, mais il dispose d'un cache SLC adaptatif de 160 Go. Les débits séquentiels sont annoncés à 3500 MO/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture. Quant aux accès aléatoires, ils seront de l'odre de 500K IOPS dans les deux sens. Pour du stockage véloce, ce modèle est idéal et il est disponible via nos liens ci-dessous.